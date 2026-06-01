Bayram Sabahı Köpeğinin de Elini Öpmeyi İhmal Etmeyen Miniğin İç Isıtan Anları

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2026 - 09:11 Son Güncelleme: 01.06.2026 - 09:13

Köpeklerle büyüyen çocukların gelişim süreçlerinde hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok yönlü ve olumlu değişimler gözlemlenir. Çocukların hayatına bir evcil hayvanın dahil olması, onların dünyaya bakış açısını ve sosyal becerilerini kökten şekillendirir. Bayram sabahı, büyüklerinin elini tek tek öperek bayramlaşan minik, sadece insanlarla yetinmeyip ailenin tüylü dostunu da bayramlaşma merasimine dahil etti. 

Bayramlaşma merasiminde ailenin sevimli köpeğini gören çocuk, büyüklerinden öğrendiği saygı ve sevgi dolu geleneği hiç vakit kaybetmeden onun üzerinde de denemeye karar verdi. Büyük bir ciddiyet ve masumiyetle patili dostunun patisini kavrayan sevimli ufaklık, eğilerek köpeğin patisini öpüp alnına koydu. Hayvan sevgisiyle geleneksel saygının iç içe geçtiği bu anlar, çocukların saf dünyasında sevginin hiçbir kural ve sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

Bir evcil hayvanla büyümek çocuğa neler kazandırır?

Güçlü Bir Empati Yeteneği ve Hayvan Sevgisi Kazanırlar

Çocuklar, konuşamayan bir canlının ihtiyaçlarını beden dilinden anlamayı öğrenirler. Bu durum, çocukların kelimelerin ötesindeki duyguları fark etmesini sağlayarak empati yeteneklerini muazzam ölçüde artırır. Küçük yaşta bu sevgiyi tadan çocuklar, ilerleyen yaşlarında tüm canlılara karşı çok daha şefkatli, korumacı ve duyarlı bireyler haline gelirler.

Sorumluluk Bilinci Çok Erken Yaşta Gelişir

Bir köpeğin beslenmesi, suyunun tazelenmesi, taranması veya yürüyüşe çıkarılması gibi günlük rutinlerde küçük görevler almak, çocuğun sorumluluk duygusunu pekiştirir. Kendi dışındaki bir canlının yaşam kalitesinden sorumlu olduğunu bilmek, çocuğun özgüvenini artırır ve planlı hareket etme becerisi kazandırır.

Bağışıklık Sistemleri Güçlenir

Tıbbi araştırmalar, bebeklikten itibaren evde bir köpekle büyüyen çocukların bağışıklık sistemlerinin erken yaşta çeşitli mikroplarla tanıştığı için daha dirençli olduğunu göstermektedir. Bu çocukların ilerleyen yaşlarda astım, alerji ve egzama gibi rahatsızlıklara yakalanma riski, evinde evcil hayvan bulunmayan çocuklara oranla belirgin şekilde daha düşüktür.

Sosyal ve İletişim Becerileri Yüksek Olur

Köpekler, çocuklar için yargılamayan, koşulsuz seven ve her an oyuna hazır olan harika birer sırdaştır. Evde bir köpekle konuşmak, ona hikayeler anlatmak veya birlikte oyunlar oynamak çocukların dil gelişimini ve ifade yeteneğini destekler. Ayrıca dışarıda köpek gezdirirken diğer insanlarla ve çocuklarla iletişim kurmak çok daha kolay hale geldiği için bu çocuklar sosyal ortamlarda daha girişken olurlar.

Duygusal Olarak Daha Dengeli ve Huzurlu Hissederler

Köpek sevmek ve onlarla vakit geçirmek, vücuttaki kortizol hormonunu düşürürken endorfin ve oksitosin hormonlarının salgılanmasını sağlar. Köpeğiyle güçlü bir bağ kuran çocuklar; yalnızlık, korku veya taşınma/okul değişimi gibi stresli dönemleri çok daha kolay ve travmasız atlatırlar. Köpekler, çocukların kaygı seviyesini dengeleyen doğal birer terapi desteğidir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
