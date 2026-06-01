Askerlerin Koruduğu Küçücük Adadan 16 Milyon Tonluk Rezerv Çıktı: Herkes Peşine Düştü
Japonya’nın Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve askeri personel tarafından korunan askeri/meteorolojik üssü Minamitorishima adası, deniz tabanında barındırdığı devasa maden rezerviyle küresel teknoloji pazarında kartların yeniden dağıtılmasına yol açabilecek bir potansiyel taşıyor. Yaklaşık 12 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan ve sivil yerleşime kapalı tutulan bu izole kara parçası, okyanus yatağında tespit edilen yaklaşık 16 milyon tonluk nadir toprak elementi rezerviyle dikkat çekiyor. Bölge, Japon Öz Savunma Kuvvetleri unsurları tarafından hassasiyetle korunurken, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin de en kritik sınır hatlarından birini oluşturuyor.
Detaylar 👇
Keşfedilen mineraller yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma potansiyeli taşıyor
Okyanusun binlerce metre altındaki madenlerin çıkarılması için yeni nesil mühendislik çözümleri geliştiriliyor
Artan küresel talep doğrultusunda adanın çevresindeki rezervler geleceğin enerji dönüşümüne yön vermeyi vaat ediyor
