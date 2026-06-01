Askerlerin Koruduğu Küçücük Adadan 16 Milyon Tonluk Rezerv Çıktı: Herkes Peşine Düştü

Deniz tabanından alınan numunelerde varlığı kanıtlanan neodimyum, disprozyum ve itriyum gibi elementler; elektrikli araç motorlarından rüzgar türbinlerine, akıllı telefonlardan güdümlü füze sistemlerine kadar pek çok kritik teknolojinin temel hammaddesi olarak kabul ediliyor. Piyasa değerinin yüz milyarlarca doları bulduğu tahmin edilen bu stratejik kaynak, küresel tedarik zincirinde neredeyse tekelleşen Çin hegemonyasına karşı Japonya’ya çok güçlü bir alternatif sunuyor. Uzmanlar, projenin hayata geçmesiyle birlikte batı blokunun ileri teknoloji üretiminde derin bir nefes alacağını öngörüyor.