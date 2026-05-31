50 Yıl Önce Terk Edilmiş Köyü Satın Aldılar: Hayalet Köy Yeniden Hayata Döndü

Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı bölgesinden çevre bilincine sahip çok sayıda insan, projeye dahil olmak veya katkı sunmak amacıyla çiftle iletişime geçiyor. Köy topluluğuna katılmak isteyen kişilerden ise doğayla uyumlu yaşam felsefesini benimsemeleri ve komünal kültür kurallarına uyum sağlamaları talep ediliyor.

Hollanda merkezli NPO Radio 1 kanalına açıklamalarda bulunan Maaike Geurts ve Tibor Strausz, küresel çapta gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ediyor. Çalışmaların planlanandan çok daha verimli ilerlediğini belirten Geurts, önümüzdeki süreçte köye daha fazla ailenin yerleşmesini ve bölgenin sosyo-ekonomik açıdan tamamen canlanmasını hedeflediklerini aktarıyor.