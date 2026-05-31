article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
50 Yıl Önce Terk Edilmiş Köyü Satın Aldılar: Hayalet Köy Yeniden Hayata Döndü

50 Yıl Önce Terk Edilmiş Köyü Satın Aldılar: Hayalet Köy Yeniden Hayata Döndü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 17:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya'nın Burgos bölgesinde yer alan ve yaklaşık 50 yıldır tamamen boş kalan Bárcena de Bureba köyü, Hollandalı bir çiftin girişimiyle yeniden hayat buluyor. Harabeye dönen tarihi taş evlerin yer aldığı bölge, yürütülen kapsamlı çalışmalarla güneş enerjisiyle çalışan ve sürdürülebilirliği merkezine alan bir eko-köy kimliği kazanıyor.

Maaike Geurts ve Tibor Strausz isimli girişimciler, yarım asırdır kaderine terk edilen köyün büyük bölümünü satın alarak bölgeyi doğayla uyumlu bir yerleşim alanına dönüştürme kararı aldı. Uzun süredir sessizliğin hakim olduğu taş evler ve geniş araziler, başlatılan yenileme projeleriyle birlikte yeniden insanların kalıcı olarak yaşayabileceği bir yapıya kavuşuyor.

Kaynak

Kaynak: https://euroweeklynews.com/2026/05/26...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hollandalı çift tarafından 350 bin euro yatırımla satın alınan köyde altyapı çalışmaları hızla ilerliyor

Hollandalı çift tarafından 350 bin euro yatırımla satın alınan köyde altyapı çalışmaları hızla ilerliyor

Girişimci çift, 2024 yılında yaklaşık 350 bin euro bedelle satın aldıkları köyde öncelikle temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adımlar attı. Bu doğrultuda köye dış dünyadan bağımsız çalışan modern bir güneş enerjisi sistemi entegre edildi. Kurulan yüksek kapasiteli güneş panelleri ve batarya altyapısı sayesinde yerleşim yeri kendi elektrik ihtiyacını tamamen temiz kaynaklardan üretebilecek kapasiteye ulaştı.

Proje kapsamında doğayla dost ve tamamen kendi kendine yetebilen bir topluluk modeli hedefleniyor

Proje kapsamında doğayla dost ve tamamen kendi kendine yetebilen bir topluluk modeli hedefleniyor

Yürütülen çalışmalarda sadece binaların restorasyonuyla yetinilmeyip dışa bağımlılığı en aza indirecek bir yaşam ekosistemi tasarlanıyor. Bu hedef doğrultusunda yağmur ve dere sularını verimli şekilde depolayan geri dönüşüm sistemleri kurulurken, kolektif tarım faaliyetleri için topluluk bahçeleri oluşturuluyor. Çeşitli meyve ağaçları ve bitki türlerinin bir arada yetiştirileceği 'yenilebilir orman' projesiyle de köy sakinlerinin gıda ihtiyacının doğal yollardan karşılanması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir yaşam projesi kısa sürede uluslararası düzeyde büyük bir ilgi odağı haline geliyor

Sürdürülebilir yaşam projesi kısa sürede uluslararası düzeyde büyük bir ilgi odağı haline geliyor

Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı bölgesinden çevre bilincine sahip çok sayıda insan, projeye dahil olmak veya katkı sunmak amacıyla çiftle iletişime geçiyor. Köy topluluğuna katılmak isteyen kişilerden ise doğayla uyumlu yaşam felsefesini benimsemeleri ve komünal kültür kurallarına uyum sağlamaları talep ediliyor.

Hollanda merkezli NPO Radio 1 kanalına açıklamalarda bulunan Maaike Geurts ve Tibor Strausz, küresel çapta gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ediyor. Çalışmaların planlanandan çok daha verimli ilerlediğini belirten Geurts, önümüzdeki süreçte köye daha fazla ailenin yerleşmesini ve bölgenin sosyo-ekonomik açıdan tamamen canlanmasını hedeflediklerini aktarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın