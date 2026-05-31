50 Yıl Önce Terk Edilmiş Köyü Satın Aldılar: Hayalet Köy Yeniden Hayata Döndü
İspanya'nın Burgos bölgesinde yer alan ve yaklaşık 50 yıldır tamamen boş kalan Bárcena de Bureba köyü, Hollandalı bir çiftin girişimiyle yeniden hayat buluyor. Harabeye dönen tarihi taş evlerin yer aldığı bölge, yürütülen kapsamlı çalışmalarla güneş enerjisiyle çalışan ve sürdürülebilirliği merkezine alan bir eko-köy kimliği kazanıyor.
Maaike Geurts ve Tibor Strausz isimli girişimciler, yarım asırdır kaderine terk edilen köyün büyük bölümünü satın alarak bölgeyi doğayla uyumlu bir yerleşim alanına dönüştürme kararı aldı. Uzun süredir sessizliğin hakim olduğu taş evler ve geniş araziler, başlatılan yenileme projeleriyle birlikte yeniden insanların kalıcı olarak yaşayabileceği bir yapıya kavuşuyor.
Hollandalı çift tarafından 350 bin euro yatırımla satın alınan köyde altyapı çalışmaları hızla ilerliyor
Proje kapsamında doğayla dost ve tamamen kendi kendine yetebilen bir topluluk modeli hedefleniyor
Sürdürülebilir yaşam projesi kısa sürede uluslararası düzeyde büyük bir ilgi odağı haline geliyor
