1 Haziran - 7 Haziran Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta ortasında Merkür ile Neptün karesi finansal konularda gereksiz riskler almaktan kaçınman gerektiğini fısıldıyor. Bütçeni planlarken hayallere değil, tamamen somut verilere odaklanarak kendini güvence altına alıyorsun. Hesabını bilerek ilerlemek mesleki anlamda sana sağlam bir saygınlık kazandırıyor.

Ayrıca, Güneş ile Satürn altmışlığı da yeteneklerini ve yaratıcılığını arşa çıkararak seni mükemmel bir üretici yapıyor. Disiplinle ele aldığın hobilerini veya yan projelerini profesyonel bir vizyona taşıyorsun. Yaratıcı zekanı pratik çözümlerle buluşturman iş dünyasında fark yaratmanı da sağlayacaktır. 

Peki ya aşk? Hafta ortasında Venüs ile Jüpiter uyumlu açısı yuva ve aile evinde şansı merkeze alarak aidiyet konusunda net kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle ev dekorasyonunu yenilemek veya aynı eve çıkmak gibi heyecan verici adımlar atarak beraberliğinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, entelektüel sohbetlerden keyif alan ve tamamen yuva sıcaklığına değer veren insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

