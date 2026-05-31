Sevgili Kova, bu haftaya Merkür ile Neptün karesinin getirdiği kafa karışıklıklarına karşı uyanık davranarak bütçe planlamalarında sınırları belirliyorsun. Gözden kaçabilecek detayları iki kez kontrol edip yatırımlarını gerçekçi temellere dayandırarak kendini tamamen güvence altına alıyorsun. Analitik zekanı devreye soktuğun bu tavır, rakiplerinden sıyrılmanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Satürn altmışlığı yenilikçi vizyonunla yeniliklere imza atmanı sağlıyor. Şimdi, havada kalan orijinal fikirlerini uygulanabilir, somut ve kârlı projelere dönüştürebilirsin. Yeni ayda, yeni bir yol ve güçlü bir kariyer fırsatı seni bekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…