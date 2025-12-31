Sevgili Kova, 2026 yılıyla birlikte hiç şüphesiz en kritik ve kadersel dönemini yaşamaya hazırlanıyorsun. Bu yıl, Plüton'un burcunda nihai yerleşimi ile birlikte, kimliğinden dış görünüşüne, yaşam hedeflerinden ilişkilerine hemen her konuda büyük bir devrimin kapılarını aralıyorsun.

Şubat ayındaki Kova Halkalı Güneş Tutulması ise bu devrimin başlangıç vuruşunu yapıyor. Ancak unutma, Satürn'ün Koç'a geçişi zaman zaman işleri zorlaştırabilir. Ama bu seni yıldırmamalı!

2026 Yılında Kova Burcu Neler Kazanacak?

Şans ve güç seninle! Plüton'un etkisi ile karizman, iraden ve kişisel etkin büyülü bir şekilde artacak. Hayatının yönünü ve kaderini tamamen yeniden yazma gücüne sahip olacaksın 2026 boyunca.

Jüpiter'in Mayıs'ta İkizler'e geçişi ise aşk hayatında yeni bir canlanmanın habercisi. Tatlı flörtler, heyecanlı buluşmalar ve dolu dizgin aşkın mevsimindesin...

Şubat ile Ağustos arasında tutulmaların etkisinde imajında, yaşam tarzında ve adında büyük bir yenilenme ve ilerleme kaydedebileceğini de bilmelisin!

2026 Yılında Kova Burcu Hangi Konularda Zorlanacak?

Sıkı dur sevgili okur, zira bazı anlar var ki işler biraz zorlaşacak! Kişisel kazançlar ve maddi güvence konularında Satürn'ün etkisi ile ağır sorumluluklar altına girecek, bütçe yönetimi ve harcamalarında kısıtlama yapmak zorunda kalacaksın.

Öte yandan Plüton'un dönüştürücü gücü seni kısıtladığında, özgürlük ihtiyacın ile bu zorunlu değişimler arasında ciddi bir zihinsel mücadele de vereceksin. Seni köşeye sıkıştıran ve özgürlüğünü elinden almaya çalışan denklemlere karşı dikkatli ol!