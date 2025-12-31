Sevgili Kova, 2026 yılında kendi kaderinin kahramanı olmaya hazır mısın? Plüton’un burcundaki etkisi, seni mesleki anlamda tamamen yeni bir kimliğe büründürüyor. Öyle ki, bu yılın Şubat ayında gerçekleşecek olan tutulma, senin için adeta yeni bir yolun kapılarını aralıyor. İsim değişikliği, kendi markanı kurma ya da statünde büyük bir sıçrama yapma gibi fırsatlar seni bekliyor.

Fakat tabii ki her şey bu kadar pembe tablo şeklinde ilerlemeyebilir. Satürn, bu yıl seni maddi güvence konusunda bir sınava tabi tutabilir. Harcamaların, bütçen ve gelir-gider dengen üzerinde ciddi bir planlama yapman gerekecek. Ancak unutma ki özgürlüğünü koruyarak nasıl güçleneceğini öğrenirsen, 2026 yılı kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Artık kendine güven ve bu fırsatları değerlendirmek için gereken adımları at. Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…