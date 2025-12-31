Sevgili Koç, 2026 yılı senin için adeta bir liderlik maratonu olacak. Şubat ayında Satürn'ün burcuna gelmesiyle birlikte kariyer hedeflerinde bir dönüm noktasına ulaşacaksın. Artık 'deniyorum' demek yerine 'yapıyorum' demenin zamanı geldi. Bu süreçte belki de hayatının en ağır sorumluluklarını yüklenmek zorunda kalacaksın. Lakin bu sorumluluklar senin kalıcı bir statü inşa etmenin de anahtarı olacak. Terfi etmek, yönetici olmak ya da belki de kendi işini kurmak üzere hazır ol!

Plüton'un enerjisi ise Kova burcundaki konumu sayesinde kariyerini şekillendirecek güçlü kişilerle tanışma fırsatına dönüşebilir. Şimdi vizyonunu genişletecek yeni çevrelere adım atabilirsin. Ancak para konularında aceleci davranmanın risklerini unutmaman gerekiyor. Büyük kazanımlar elde etmek mümkünken, plansız ve hızlı yapılan harcamalar veya yatırımlar senin için bir kayıp oluşturabilir.

Tam da bu yüzden yıl boyunca disiplinli davranır ve planlı hareket edersen, 2026 yılını kazançla kapatmanın keyfini sürebilirsin! Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…