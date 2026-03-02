onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın, Gümüş, Dolar, Euro, Petrol… Piyasalarda Savaş Hareketliliği: Altın Fiyatları Fırladı!

Altın, Gümüş, Dolar, Euro, Petrol… Piyasalarda Savaş Hareketliliği: Altın Fiyatları Fırladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.03.2026 - 08:15

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel piyasaları sarstı. Ons altın güne yükselişle başlarken, gram altında fiziki ve spot piyasa arasındaki fark uçuruma dönüştü; petrol fiyatlarında ise çift haneli artışlar kaydedildi. Altın, gümüş, petrol, dolar ve euro… İşte savaşın piyasalar üzerindeki etkisi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan askeri hareketlilik, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı.

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan askeri hareketlilik, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle ons altın, geçtiğimiz haftayı kapattığı 5.278 dolar seviyesinden hızla sıyrılarak sabahın ilk saatlerinde 5.394 dolara kadar tırmandı. Bir miktar kâr satışı gelse de fiyatlar 5.365 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. İç piyasada ise çarpıcı bir tablo ortaya çıktı; spot piyasada gram altın 7.580 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’daki fiziki satışlarda rakam 8.140 TL’ye kadar çıktı. Bu durum, iki piyasa arasındaki makasın kilo bazında 12 bin 750 dolar seviyesine ulaşmasına neden oldu.

Sıcak çatışma ortamı sadece altını değil, enerji ve diğer değerli metalleri de doğrudan etkiledi. Haftayı 73,20 dolardan kapatan Brent petrol, gece yarısı seansında %12’den fazla değer kazanarak 83,33 dolara fırladıktan sonra sabah saatlerinde 77,32 dolar seviyesine dengelendi. Gümüş tarafında da hareketlilik hakim; ons gümüş 95 dolar sınırını aşarak başladığı günde dalgalı bir seyir izliyor. Kuyumcu tezgahlarında çeyrek altın 13 bin 290 TL, tam altın ise 52 bin 875 TL seviyesinden alıcı buluyor. Döviz cephesinde ise dolar 43,85 TL, euro ise 51,72 TL bandında işlem görerek jeopolitik risklerin gölgesinde yüksek seyrini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın