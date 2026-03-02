Altın, Gümüş, Dolar, Euro, Petrol… Piyasalarda Savaş Hareketliliği: Altın Fiyatları Fırladı!
Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel piyasaları sarstı. Ons altın güne yükselişle başlarken, gram altında fiziki ve spot piyasa arasındaki fark uçuruma dönüştü; petrol fiyatlarında ise çift haneli artışlar kaydedildi. Altın, gümüş, petrol, dolar ve euro… İşte savaşın piyasalar üzerindeki etkisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan askeri hareketlilik, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın