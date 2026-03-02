Altın, Gümüş, Dolar, Euro, Petrol… Piyasalarda Savaş Hareketliliği: Altın Fiyatları Fırladı!

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle ons altın, geçtiğimiz haftayı kapattığı 5.278 dolar seviyesinden hızla sıyrılarak sabahın ilk saatlerinde 5.394 dolara kadar tırmandı. Bir miktar kâr satışı gelse de fiyatlar 5.365 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. İç piyasada ise çarpıcı bir tablo ortaya çıktı; spot piyasada gram altın 7.580 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’daki fiziki satışlarda rakam 8.140 TL’ye kadar çıktı. Bu durum, iki piyasa arasındaki makasın kilo bazında 12 bin 750 dolar seviyesine ulaşmasına neden oldu.

Sıcak çatışma ortamı sadece altını değil, enerji ve diğer değerli metalleri de doğrudan etkiledi. Haftayı 73,20 dolardan kapatan Brent petrol, gece yarısı seansında %12’den fazla değer kazanarak 83,33 dolara fırladıktan sonra sabah saatlerinde 77,32 dolar seviyesine dengelendi. Gümüş tarafında da hareketlilik hakim; ons gümüş 95 dolar sınırını aşarak başladığı günde dalgalı bir seyir izliyor. Kuyumcu tezgahlarında çeyrek altın 13 bin 290 TL, tam altın ise 52 bin 875 TL seviyesinden alıcı buluyor. Döviz cephesinde ise dolar 43,85 TL, euro ise 51,72 TL bandında işlem görerek jeopolitik risklerin gölgesinde yüksek seyrini koruyor.