onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Bipolar Bozukluğu Olan Annesinin Atak Geçirdiği Dönemler ile Normal Halini Karşılaştırdı

Bir Kadın Bipolar Bozukluğu Olan Annesinin Atak Geçirdiği Dönemler ile Normal Halini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2026 - 08:41

İçerik Devam Ediyor

Bipolar bozukluk toplum tarafından pek bilinmeyen, sadece ani duygu dalgalanmaları gibi tanımlanan bir hastalık. Fakat aslında oldukça ciddi, hayatın akışını neredeyse değiştiren bir rahatsızlık. Bu yüzden oldukça dikkat etmek, bipolar teşhisi almış bireylere buna göre davranmak çok önemli. 

Bir kadın, bipolar bozukluğu olan annesinin normal zamanları ile atak geçirdiği dönemleri karşılaştırdı. Video, özellikle bipolar ile mücadele eden kişiler ve çevresindeliler için aydınlatıcı oldu.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bipolar bozukluğu olan birine doğru yaklaşım nasıl olur?

Peki bipolar bozukluğu olan birine doğru yaklaşım nasıl olur?

  • Hastalığı Şahsileştirmeyin: Size karşı olan öfkesi veya ilgisizliği karakterinden değil, o anki atak (mani veya depresyon) döneminden kaynaklanır.

  • Dinleyin, Çözüm Üretmeyin: 'Geçer bunlar' demek yerine 'Yanındayım, neye ihtiyacın var?' demek çok daha etkili ve sakinleştiricidir.

  • Sınır Çizin: Destek olurken kendi ruh sağlığınızı ihmal etmeyin. Kırıcı bir tavır varsa nazikçe ama net bir şekilde durması gereken yeri hatırlatın.

  • İlaç ve Tedaviyi Destekleyin: Tedavi sürecini aksatmaması için onu yargılamadan teşvik edin; ancak 'doktoru' gibi değil, 'yakını' gibi davranın.

  • Kriz Planı Yapın: Sakin olduğu bir zamanda, atak dönemi geldiğinde ona nasıl yardım etmenizi istediğini önceden sorun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bipolar bozukluk ile mücadele eden birinin gözünden dünyayı burada anlatmıştık;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın