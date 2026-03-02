Bir Kadın Bipolar Bozukluğu Olan Annesinin Atak Geçirdiği Dönemler ile Normal Halini Karşılaştırdı

Bipolar bozukluk toplum tarafından pek bilinmeyen, sadece ani duygu dalgalanmaları gibi tanımlanan bir hastalık. Fakat aslında oldukça ciddi, hayatın akışını neredeyse değiştiren bir rahatsızlık. Bu yüzden oldukça dikkat etmek, bipolar teşhisi almış bireylere buna göre davranmak çok önemli.

Bir kadın, bipolar bozukluğu olan annesinin normal zamanları ile atak geçirdiği dönemleri karşılaştırdı. Video, özellikle bipolar ile mücadele eden kişiler ve çevresindeliler için aydınlatıcı oldu.