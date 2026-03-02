Körili Tavuğa Bu Malzemeyi Ekleyin: Lezzetini İki Katına Çıkarıyor!

İlk aşamada tavuk, köri ezmesi ve soğan yavaş pişiriciye ekleniyor. Üzerine yaklaşık 100 ml su ya da tavuk suyu ilave edilerek yüksek ayarda 3–4 saat, düşük ayarda ise 7–8 saat pişiriliyor.

Pişirme sürecinin ardından pirinç ve kuru üzüm ekleniyor. Üzerine 800–900 ml su ya da tavuk suyu ilave edilerek 45 dakika ila 1 saat daha pişiriliyor. Pirinç sıvıyı fazla çekerse, kıvamı açmak için bir miktar su eklenebiliyor. Servis öncesinde taze kişnişle tamamlanıyor.