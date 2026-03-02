onedio
Körili Tavuğa Bu Malzemeyi Ekleyin: Lezzetini İki Katına Çıkarıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 09:28

Körili tavuk tariflerinde yoğun baharat tadını dengelemek her zaman kolay olmayabilir. Ancak şeker kullanmadan da yemeğe doğal ve dengeli bir tatlılık katmak mümkün. Üstelik eklenecek tek bir malzeme hem aromayı derinleştiriyor hem de lezzeti belirgin şekilde artırıyor.

Evde pratik ve ekonomik yemek arayışında olanlar için yavaş pişiriciler (slow cooker) adeta kurtarıcı haline geldi.

Özellikle dışarıdan sipariş vermek yerine “fakeaway” olarak adlandırılan ev yapımı alternatif tarifler son dönemde oldukça popüler.

Sosyal medya içerik üreticisi Nate Anthony, klasik tavuk köri tarifine alışılmışın dışında bir malzeme ekliyor. Şeker kullanmak yerine yemeğe hafif bir tatlılık ve meyvemsi aroma kazandırmak için altın sarısı kuru üzüm tercih ediyor.

Anthony’e göre bu küçük dokunuş, körideki baharatların yoğunluğunu dengeleyerek daha katmanlı ve dengeli bir lezzet profili oluşturuyor.

Özellikle köri ezmesinin verdiği sıcak ve aromatik tat, kuru üzümün doğal şeker oranıyla yumuşatılıyor.

Yavaş Pişiricide Tavuk Köri ve Pilav

Tarifin en dikkat çekici yönü ise hem köri hem de pilavın aynı cihazda, tek tencerede hazırlanabiliyor olması.

Malzemeler:

  • Küp doğranmış tavuk göğsü

  • 2–3 yemek kaşığı tercih edilen köri ezmesi

  • 1 adet ince doğranmış soğan

  • 300 gram beyaz basmati pirinç

  • Bir avuç altın sarısı kuru üzüm

  • Taze kişniş

  • Su veya tavuk suyu

  • (İsteğe bağlı) Tuz ve karabiber

Nasıl Hazırlanıyor?

İlk aşamada tavuk, köri ezmesi ve soğan yavaş pişiriciye ekleniyor. Üzerine yaklaşık 100 ml su ya da tavuk suyu ilave edilerek yüksek ayarda 3–4 saat, düşük ayarda ise 7–8 saat pişiriliyor.

Pişirme sürecinin ardından pirinç ve kuru üzüm ekleniyor. Üzerine 800–900 ml su ya da tavuk suyu ilave edilerek 45 dakika ila 1 saat daha pişiriliyor. Pirinç sıvıyı fazla çekerse, kıvamı açmak için bir miktar su eklenebiliyor. Servis öncesinde taze kişnişle tamamlanıyor.

