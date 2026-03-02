ABD ve İsrail, Tahran’ı Nükleer Bomba ile Vurursa Türkiye İçin Nasıl Riskler Oluşur?

ABD ile İsrail, İran’a yönelik saldırılarına hafta sonu başladı. İlk gün İran’ın birçok bölgesi bombaların hedefi oldu ve İran’ın en önemli ismi olan dini lider Ali Hamaney ve birçok askeri yetkili hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da olduğu gibi İran yönetimini etkisiz hale getirip yönetimi kendilerinin belirlediği kişilere bırakmak istediklerini söyledi ancak ilk saldırıda beraber çalışmayı düşündükleri birçok yetkilinin de öldüğünü sözlerine ekledi. İran ise ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini füze ile vurdu. İran savaşın cephesini genişletirken, ABD yönetiminin savaşı 4 hafta boyunca sürdürmeyi planladığı iddia edildi.

Peki ABD, 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’da yaptığı gibi İran’ı da nükleer bomba ile dize getirmeye karar verip Tahran’a atom bombası atarsa Türkiye için ne gibi sorunlar ortaya çıkar? ChatGPT’ye Tahran’a atılan bir atom bombasının Türkiye’ye etkilerini sorduk ve işte aldığımız cevaplar…