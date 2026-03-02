onedio
ABD ve İsrail, Tahran'ı Nükleer Bomba ile Vurursa Türkiye İçin Nasıl Riskler Oluşur?

ABD ve İsrail, Tahran’ı Nükleer Bomba ile Vurursa Türkiye İçin Nasıl Riskler Oluşur?

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2026 - 09:50

ABD ile İsrail, İran’a yönelik saldırılarına hafta sonu başladı. İlk gün İran’ın birçok bölgesi bombaların hedefi oldu ve İran’ın en önemli ismi olan dini lider Ali Hamaney ve birçok askeri yetkili hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da olduğu gibi İran yönetimini etkisiz hale getirip yönetimi kendilerinin belirlediği kişilere bırakmak istediklerini söyledi ancak ilk saldırıda beraber çalışmayı düşündükleri birçok yetkilinin de öldüğünü sözlerine ekledi. İran ise ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini füze ile vurdu. İran savaşın cephesini genişletirken, ABD yönetiminin savaşı 4 hafta boyunca sürdürmeyi planladığı iddia edildi.

Peki ABD, 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’da yaptığı gibi İran’ı da nükleer bomba ile dize getirmeye karar verip Tahran’a atom bombası atarsa Türkiye için ne gibi sorunlar ortaya çıkar? ChatGPT’ye Tahran’a atılan bir atom bombasının Türkiye’ye etkilerini sorduk ve işte aldığımız cevaplar…

Mesafe Faktörü Belirleyici

Mesafe Faktörü Belirleyici

Türkiye ile Tahran arasındaki mesafe, doğrudan patlama etkilerinin Türkiye topraklarında hissedilmesini teknik olarak imkânsız kılıyor.

  • Tahran – İstanbul: yaklaşık 2.000 km

  • Tahran – Ankara: yaklaşık 1.600 km

  • Tahran – Van: yaklaşık 800–900 km

  • Tahran – Iğdır / Ağrı: yaklaşık 700–800 km

Uzmanlar, şok dalgası, ısı etkisi ve ani yıkımın yalnızca patlama merkezinin birkaç on kilometre çevresinde görüleceğini vurguluyor.

Asıl Risk: Radyoaktif Serpinti

Asıl Risk: Radyoaktif Serpinti

Olası bir nükleer patlamada Türkiye açısından tek somut risk, rüzgarın yönüne bağlı olarak taşınabilecek radyoaktif partiküller.

Rüzgar İran’dan Türkiye’ye doğru eserse Doğu Anadolu Bölgesi etkilenebilir.

Rüzgar farklı yönlerde eser ya da yağış paterni değişirse Türkiye’ye ulaşan radyasyon seviyesi çok düşük kalabilir.

Yağış, serpintinin belirli alanlarda yoğunlaşmasına neden olabilir.

Ancak uzman değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde kitlesel ve ani ölüm riski beklenmiyor.

Türkiye'de Bölgelere Göre Olası Etki

Türkiye'de Bölgelere Göre Olası Etki

Doğu Anadolu

Van, Ağrı, Iğdır ve Hakkari gibi sınır illeri, rüzgar yönüne bağlı olarak düşük ya da sınırlı serpinti riski taşıyor. Bu durum açık alanda uzun süre kalınması halinde sağlık riski oluşturabilir. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde geçici kısıtlamalar gündeme gelebilir.

Güneydoğu Anadolu

Risk seviyesi düşük. Atmosferik koşullara bağlı olarak sınırlı etkilenme olasılığı bulunuyor.

İç Anadolu (Ankara dahil)

Seyrelmiş ve ölçülebilir ancak sağlık açısından ciddi tehdit oluşturmayan düzeyde radyasyon artışı ihtimali öngörülüyor.

Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz

Uzmanlara göre bu bölgelerde ciddi bir radyolojik etki beklenmiyor.

Türkiye'de Ölüm Riski Var mı?

Türkiye’de Ölüm Riski Var mı?

Teknik değerlendirmelere göre:

Doğrudan kitlesel ölüm riski bulunmuyor.

Sınır hattında yoğun serpinti ve korunmasız kalma durumunda sınırlı akut radyasyon vakaları görülebilir.

Uzun vadede kanser riskinde çok düşük oranlı artış ihtimali teorik olarak söz konusu olabilir.

Ancak bu senaryolar, yoğun ve olumsuz meteorolojik koşulların bir araya gelmesi halinde gündeme gelebilir.

Olası Bir Durumda Alınması Gereken Önlemler

Olası Bir Durumda Alınması Gereken Önlemler

Yetkililerden resmi uyarı gelmesi halinde uzmanların önerdiği temel önlemler şöyle:

  • Açık alandan kapalı alana geçmek

  • Betonarme yapılarda, mümkünse alt katlarda kalmak

  • 24–48 saat dışarı çıkmamak

  • Pencere ve havalandırmaları kapatmak

  • Açıkta kalmış gıdaları tüketmemek

  • Resmi açıklama olmadan iyot tableti kullanmamak

Ekonomik ve Jeopolitik Etkiler Daha Belirleyici Olabilir

Ekonomik ve Jeopolitik Etkiler Daha Belirleyici Olabilir

Analistlere göre Türkiye açısından daha muhtemel ve güçlü etki, ekonomik ve jeopolitik alanda hissedilebilir. Enerji fiyatlarında artış, ticaret yollarında aksama, finansal piyasalarda dalgalanma ve olası göç hareketleri, fiziksel radyasyon riskinden daha belirgin sonuçlar doğurabilir.

Sonuç olarak uzman değerlendirmeleri, Türkiye’nin coğrafi mesafesi nedeniyle doğrudan nükleer yıkım tehdidi altında olmadığını; olası riskin atmosfer koşullarına bağlı sınırlı serpinti düzeyinde kalacağını ortaya koyuyor.

