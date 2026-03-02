İran’da Android Telefonlardaki Uygulamaya Sızan İsrail Milyonlarca Kişiye "Yardım Ulaştı" Mesajı Gönderdi

Ekonomim’de yer alan habere göre, ABD ve İsrail silahlarıyla terör estirirken, İran vatandaşlarına yönelik siber saldırılara da hız verdi.

Milyonlarca İran vatandaşının Android işletim sistemli telefonlarında yer alan ve namaz saatlerini gösteren “BadeSaba” isimli uygulamayı hackleyen İsrail, vatandaşlara kendilerine katılmaları için mesaj gönderdi.

Yarım saat boyunca devam eden bildirimlerde, 'Yardım ulaştı' başlığı yer alırken, bununla birlikte İran askeri personeline silahlarını bırakmaları karşılığında af sözü verildi.

Hacklenen uygulama ile şu mesajlar gönderildi:

'Yardım geldi, intikam vakti ulaştı. Rejimin baskıcı güçleri, masum halka yaptıklarının bedelini ödeyecek.'

'Silahlarınızı bırakın veya özgürlük güçlerine katılın. Ancak bu şekilde hayatınızı kurtarabilirsiniz. Özgür bir İran için...'