İran’da Android Telefonlardaki Uygulamaya Sızan İsrail Milyonlarca Kişiye "Yardım Ulaştı" Mesajı Gönderdi

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2026 - 08:23

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği askeri operasyon siber dünyada da hız kesmeden devam ediyor. İran’da Android işletim sistemli telefon kullanan milyonlarca kişinin kullandığı “BadeSaba” isimli uygulamayı hackleyen İsrail, “Yardım ulaştı” başlığı ile İran vatandaşlarına mesaj gönderdi. Hacklenen uygulama üzerinden “Silahlarınızı bırakın veya özgürlük güçlerine katılın.” mesajı yayınlandı. Ayrıca İran askerleri için af olacağı da mesajlarda yer aldı.

Kaynak: Ekonomim

ABD ve İsrail, geçtiğimiz cumartesi günü İran’a yönelik askeri operasyonlarına başlamış ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i öldürmüştü.

ABD ve İsrail, geçtiğimiz cumartesi günü İran’a yönelik askeri operasyonlarına başlamış ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i öldürmüştü.

Ekonomim’de yer alan habere göre, ABD ve İsrail silahlarıyla terör estirirken, İran vatandaşlarına yönelik siber saldırılara da hız verdi.

Milyonlarca İran vatandaşının Android işletim sistemli telefonlarında yer alan ve namaz saatlerini gösteren “BadeSaba” isimli uygulamayı hackleyen İsrail, vatandaşlara kendilerine katılmaları için mesaj gönderdi.

Yarım saat boyunca devam eden bildirimlerde, 'Yardım ulaştı' başlığı yer alırken, bununla birlikte İran askeri personeline silahlarını bırakmaları karşılığında af sözü verildi.

Hacklenen uygulama ile şu mesajlar gönderildi:

'Yardım geldi, intikam vakti ulaştı. Rejimin baskıcı güçleri, masum halka yaptıklarının bedelini ödeyecek.'

'Silahlarınızı bırakın veya özgürlük güçlerine katılın. Ancak bu şekilde hayatınızı kurtarabilirsiniz. Özgür bir İran için...'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
