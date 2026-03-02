İran’da Android Telefonlardaki Uygulamaya Sızan İsrail Milyonlarca Kişiye "Yardım Ulaştı" Mesajı Gönderdi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği askeri operasyon siber dünyada da hız kesmeden devam ediyor. İran’da Android işletim sistemli telefon kullanan milyonlarca kişinin kullandığı “BadeSaba” isimli uygulamayı hackleyen İsrail, “Yardım ulaştı” başlığı ile İran vatandaşlarına mesaj gönderdi. Hacklenen uygulama üzerinden “Silahlarınızı bırakın veya özgürlük güçlerine katılın.” mesajı yayınlandı. Ayrıca İran askerleri için af olacağı da mesajlarda yer aldı.
ABD ve İsrail, geçtiğimiz cumartesi günü İran’a yönelik askeri operasyonlarına başlamış ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i öldürmüştü.
