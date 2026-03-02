Ticaret Bakanı Ömer Bolat Duyurdu: Türkiye İran Sınır Kapılarında Günübirlik Yolcu Geçişleri Durduruldu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye - İran sınırında bulunan Ağrı - Gürbulak, Van - Kapıköy ve Hakkari - Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir. Günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır.”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklaması şu şekilde:
