Ev Sahibinden Kiracısına "Bu Ay Kira Ödemene Gerek Yok" Jesti

Ev Sahibinden Kiracısına "Bu Ay Kira Ödemene Gerek Yok" Jesti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
02.03.2026 - 08:56

Son yıllarda ev sahipleri ve kiracılar, tahliye davalarında sık sık karşı karşıya geliyordu. Sosyal medyada paylaşılan bir mesaj ise ev sahipleri ile kiracılar arasındaki eski güzel günleri hatırlattı. Bir ev sahibi, kiracısına mesaj atarak, “Bu ay kira göndermene gerek yok. Ramazan ayındayız. Önümüz bayram. Evin de çocuğun da mutlaka ihtiyaçları vardır. Bu ayı onlara ayır, gönlün rahat olsun.” ifadelerini kullandı. Show Ana Haber de ev sahibinin kiracısına yaptığı jesti vatandaşlara sordu.

Pandemi ile birlikte yükselen kiralar, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmişti.

Adliyelerde binlerce tahliye davası açılırken, ev sahipleri ile kiracıların kavgaları sık sık haber olmuştu. Bu sefer ise ev sahibinin kiracısına yaptığı Ramazan ayı jesti gündemde.

Bir ev sahibi, kiracısına mesaj atarak, “Bu ay kira göndermene gerek yok. Ramazan ayındayız. Önümüz bayram. Evin de çocuğun da mutlaka ihtiyaçları vardır. Bu ayı onlara ayır, gönlün rahat olsun.” ifadelerini kullandı. Ev sahibinin kira jesti ise gönülleri ısıttı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
