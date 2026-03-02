Ev Sahibinden Kiracısına "Bu Ay Kira Ödemene Gerek Yok" Jesti
Son yıllarda ev sahipleri ve kiracılar, tahliye davalarında sık sık karşı karşıya geliyordu. Sosyal medyada paylaşılan bir mesaj ise ev sahipleri ile kiracılar arasındaki eski güzel günleri hatırlattı. Bir ev sahibi, kiracısına mesaj atarak, “Bu ay kira göndermene gerek yok. Ramazan ayındayız. Önümüz bayram. Evin de çocuğun da mutlaka ihtiyaçları vardır. Bu ayı onlara ayır, gönlün rahat olsun.” ifadelerini kullandı. Show Ana Haber de ev sahibinin kiracısına yaptığı jesti vatandaşlara sordu.
Pandemi ile birlikte yükselen kiralar, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmişti.
