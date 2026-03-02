Hafızayı Güçlendiren Doğal Mucize! Günde Bir Kez Bu Kokuyu Koklayanların 30 Günde Beyin Yapısı Değişiyor
Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38331...
Bilim insanları, gül yağı koklamanın insan beyni üzerindeki etkilerini inceleyen çarpıcı bir araştırmaya imza attı. 30 gün boyunca düzenli olarak bu kokuyu soluyan kişilerin beyin yapısında fiziksel değişimler gözlemlendi. İşte zihinsel kapasiteyi ve hafızayı geliştiren o yöntemin detayları.
Bilim dünyası, koku duyusunun zihin üzerindeki gücünü kanıtlayan sıra dışı bir keşfi tartışıyor.
