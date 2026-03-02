onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hafızayı Güçlendiren Doğal Mucize! Günde Bir Kez Bu Kokuyu Koklayanların 30 Günde Beyin Yapısı Değişiyor

Hafızayı Güçlendiren Doğal Mucize! Günde Bir Kez Bu Kokuyu Koklayanların 30 Günde Beyin Yapısı Değişiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.03.2026 - 09:30

Bilim insanları, gül yağı koklamanın insan beyni üzerindeki etkilerini inceleyen çarpıcı bir araştırmaya imza attı. 30 gün boyunca düzenli olarak bu kokuyu soluyan kişilerin beyin yapısında fiziksel değişimler gözlemlendi. İşte zihinsel kapasiteyi ve hafızayı geliştiren o yöntemin detayları.

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38331...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim dünyası, koku duyusunun zihin üzerindeki gücünü kanıtlayan sıra dışı bir keşfi tartışıyor.

Bilim dünyası, koku duyusunun zihin üzerindeki gücünü kanıtlayan sıra dışı bir keşfi tartışıyor.

Yeni yapılan bir araştırma, sadece gül esansiyel yağı koklamanın beyindeki gri maddeyi fiziksel olarak genişletebildiğini ortaya koydu. MRI taramalarıyla desteklenen çalışmada, bir ay boyunca kıyafetlerinde gül kokusu taşıyan katılımcıların beyin hacminde gözle görülür bir artış saptandı. Uzmanlar, bu yapısal değişimin temelinde koku moleküllerinin doğrudan beynin hafıza ve duygu merkezi olan limbik sisteme ulaşmasının yattığını belirtiyor.

Araştırmanın detaylarına göre, sürekli olarak gül kokusuna maruz kalmak beynin 'arka singulat korteksi' olarak bilinen bölgesini uyarıyor. Bu bölgenin aktif kalması, sinir hücrelerinin büyümesini teşvik ederken beynin kendini yenileme yeteneği olan nöroplastisiteyi de harekete geçiriyor. Söz konusu gelişme sadece fiziksel bir büyüme ile sınırlı kalmıyor; gri maddedeki bu artışın daha keskin bir hafıza, öğrenme kolaylığı ve duygusal dengenin anahtarı olduğu ifade ediliyor.

Gül yağının bu denli güçlü bir etki yaratması, stresle mücadele ve bilişsel sağlık için doğal bir kapı aralıyor. Günlük rutine dahil edilecek bu küçük alışkanlık, zihinsel mimariyi yeniden şekillendirerek beynin daha uzun süre zinde kalmasına yardımcı olabilir. Bilim insanları, kokunun gücünü kullanarak beyin sağlığını korumanın erişilebilir ve etkili bir yol olduğunu vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın