Asena Keskinci’den Jasmine’deki Yakın Sahneler Hakkında Açıklama

Asena Keskinci’den Jasmine’deki Yakın Sahneler Hakkında Açıklama

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.03.2026 - 10:01

Jasmine dizisi yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Özellikle bazı sahneler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Dizi uzun süre gündemde kalmıştı. RTÜK’ün inceleme süreci de o dönemde dikkat çekmişti. Yayıncı platform ise yapımı yayından kaldırmamıştı. Şimdi ise başrol oyuncusu Asena Keskinci konuyla ilgili konuştu. Bir röportaj sırasında yakın sahnelerle ilgili soruları yanıtladı.

Jasmine, yayınlandığı ilk haftalarda yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Dizi özellikle cesur sahneleriyle öne çıktı. Sosyal medyada birçok sahne kısa sürede yayıldı. İzleyiciler yapımı farklı açılardan değerlendirdi. RTÜK süreci o dönem gündeme gelmişti. Dizinin platformdan kaldırılması yönünde talepler dile getirilmişti. Ancak HBO projeyi yayından çekmemişti. Asena Keskinci ise verdiği röportajda hala projesinin arkasında olduğunu dile getirdi. Yakın sahneler konusunda ise hiçbir sahnenin göründüğü gibi gerçekleşmediğini, güvenli alanının ihlal edilmediğini ekledi.

