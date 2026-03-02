Asena Keskinci’den Jasmine’deki Yakın Sahneler Hakkında Açıklama

Jasmine dizisi yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Özellikle bazı sahneler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Dizi uzun süre gündemde kalmıştı. RTÜK’ün inceleme süreci de o dönemde dikkat çekmişti. Yayıncı platform ise yapımı yayından kaldırmamıştı. Şimdi ise başrol oyuncusu Asena Keskinci konuyla ilgili konuştu. Bir röportaj sırasında yakın sahnelerle ilgili soruları yanıtladı.