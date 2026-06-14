Telefonda Netanyahu'ya Fırça Atan Donald Trump'ın Netanyahu'ya Küfür Ettiği İddia Edildi
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği son saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, durumun kendisini şaşırttığını ve oldukça olumsuz bulduğunu ifade etti.
Trump, saldırının İran ile yürütülen anlaşma sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gerçekleştiğini belirterek, bu gelişmenin süreci zorlaştırdığını söyledi. Ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında sert ifadeler kullanarak, kararlarını eleştirdi ve saldırının zamanlamasını “son derece yanlış” olarak değerlendirdi.
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Trump anlaşmanın geciktiğini ifade etti.
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Netanyahu'ya küfür etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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