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Telefonda Netanyahu'ya Fırça Atan Donald Trump'ın Netanyahu'ya Küfür Ettiği İddia Edildi

Telefonda Netanyahu'ya Fırça Atan Donald Trump'ın Netanyahu'ya Küfür Ettiği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 21:44
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği son saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, durumun kendisini şaşırttığını ve oldukça olumsuz bulduğunu ifade etti.

Trump, saldırının İran ile yürütülen anlaşma sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gerçekleştiğini belirterek, bu gelişmenin süreci zorlaştırdığını söyledi. Ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında sert ifadeler kullanarak, kararlarını eleştirdi ve saldırının zamanlamasını “son derece yanlış” olarak değerlendirdi.

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Trump anlaşmanın geciktiğini ifade etti.

Trump anlaşmanın geciktiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Axios’a verdiği röportajda İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısını değerlendirdi.

Trump, yapılan telefon görüşmesinde İran ile imzalanması beklenen mutabakat sürecine de değinerek, saldırının bu süreci doğrudan etkilediğini söyledi. Açıklamasında, anlaşmanın imzalanmasının kısa süreliğine ertelendiğini ve yaşanan gelişmenin diplomatik takvimi sarstığını ifade etti.

Netanyahu'ya küfür etti.

Netanyahu'ya küfür etti.

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, olayla ilgili değerlendirmesinde sürece dair bazı detaylara dikkat çekti.

Paksoy, daha önce yaptığı yayına atıfla, Trump’ın doğum gününde bir barış anlaşmasını imzalayıp Beyaz Saray’da kutlama planı olduğunu, ancak sürecin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun önceki bir saldırı kararı sonrası sekteye uğradığını belirtti. Ayrıca, Trump ile Netanyahu arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesine ilişkin olarak Trump’ın sert bir tepki verdiğini ve “Sen ne yapıyorsun ...” şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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