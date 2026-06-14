Telefonda Netanyahu'ya Fırça Atan Donald Trump'ın Netanyahu'ya Küfür Ettiği İddia Edildi

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, olayla ilgili değerlendirmesinde sürece dair bazı detaylara dikkat çekti.

Paksoy, daha önce yaptığı yayına atıfla, Trump’ın doğum gününde bir barış anlaşmasını imzalayıp Beyaz Saray’da kutlama planı olduğunu, ancak sürecin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun önceki bir saldırı kararı sonrası sekteye uğradığını belirtti. Ayrıca, Trump ile Netanyahu arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesine ilişkin olarak Trump’ın sert bir tepki verdiğini ve “Sen ne yapıyorsun ...” şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.