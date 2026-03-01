onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dostunuzla İzleyin: Son Yıllara Damga Vuran 15 Arkadaşlık Temalı Film

Dostunuzla İzleyin: Son Yıllara Damga Vuran 15 Arkadaşlık Temalı Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.03.2026 - 08:01

Son yıllarda sinema, yalnızca romantik hikayelerle değil, güçlü arkadaşlık bağlarını anlatan yapımlarla da dikkat çekiyor. Farklı hayatların kesiştiği bu hikayeler, dostluğun insanı nasıl değiştirebildiğini samimi bir dille gözler önüne seriyor. 

İşte arkadaşlık temasını merkezine alan son yılların dikkat çeken 15 filmi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Banshees of Inisherin (2022)

1. The Banshees of Inisherin (2022)

Pádraic, her gününü birlikte geçirdiği arkadaşı Colm’un artık onunla konuşmak istemediğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşar. Küçük adada başlayan bu sessiz kopuş, ikilinin hayatını beklenmedik biçimde değiştirmeye başlar. Pádraic dostluklarını kurtarmaya çalıştıkça Colm daha keskin sınırlar çizer. Film, bir arkadaşlığın bitişinin insan ruhunda açtığı boşluğu anlatır.

2. The Intouchables (2011)

2. The Intouchables (2011)

Geçirdiği kazadan sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Philippe, bakıcısı olarak Driss’i işe alır. Kurallara pek uymayan Driss’in enerjisi, Philippe’in monoton hayatına bambaşka bir renk katar. Zamanla aralarındaki ilişki iş sınırlarını aşarak samimi bir dostluğa dönüşür. İkili, birbirlerinin eksik bıraktığı yönleri tamamlamayı öğrenir.

3. Booksmart (2019)

3. Booksmart (2019)

Amy ve Molly, okul hayatları boyunca derslere odaklanarak geçirdikleri yılların ardından mezuniyet öncesi eğlenmeye karar verir. Tek gecede yaşadıkları macera, dostluklarının sandıkları kadar kusursuz olmadığını fark etmelerine neden olur. İkili, birbirlerine dair bastırdıkları duygularla yüzleşir. Gece ilerledikçe arkadaşlıklarının gerçek değeri ortaya çıkar.

4. Luca (2021)

4. Luca (2021)

Luca, deniz dünyasının dışındaki hayatı merak ederken özgür ruhlu Alberto ile tanışır. Birlikte insan dünyasını keşfeden ikili, hayallerini gerçekleştirmek için cesaret toplamaya çalışır. Yeni arkadaşları Giulia’nın da katılmasıyla bağları güçlenir. Ancak büyümek, dostlukların da değişmesini kaçınılmaz hale getirir.

5. The Peanut Butter Falcon (2019)

5. The Peanut Butter Falcon (2019)

Zak, hayalini kurduğu güreş okuluna ulaşmak için bakım merkezinden kaçmayı başarır. Yolda karşılaştığı Tyler istemeden onun yol arkadaşı olur. Başlangıçta zorunlu olan bu birliktelik zamanla güçlü bir dostluğa dönüşür. İkisi de birbirlerine güvenmeyi yeniden öğrenir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. CODA (2021)

6. CODA (2021)

Ruby, işitme engelli ailesi ile kendi hayalleri arasında denge kurmaya çalışan genç bir kızdır. Müzik öğretmeni Bernardo, Ruby’nin yeteneğini fark ederek ona farklı bir yol gösterir. Okulda kurduğu arkadaşlıklar sayesinde kendini ifade etmeye başlar. Ruby, anlaşılmanın bazen en büyük destek olduğunu keşfeder.

7. Little Women (2019)

7. Little Women (2019)

Jo March, kardeşleri Meg, Beth ve Amy ile birlikte büyürken hayallerinin peşinden gitmeye çalışır. Ailenin yakın dostu Laurie, onların hayatında önemli bir yer edinir. Zaman içinde değişen ilişkiler dostlukların sınanmasına neden olur. Film, birlikte büyümenin kurduğu bağları anlatır.

8. Soul (2020)

8. Soul (2020)

Joe Gardner, hayalini kurduğu müzik kariyerine ulaşmak üzereyken kendisini farklı bir boyutta bulur. Burada yaşam isteğini kaybetmiş ruh 22 ile tanışır. İkili birlikte dünyaya dair anlam arayışına çıkar. Bu yolculuk, beklenmedik bir dostluğun başlangıcı olur.

9. The Perks of Being a Wallflower (2012)

9. The Perks of Being a Wallflower (2012)

Charlie, yeni başladığı lisede kendini dışlanmış hissederken Sam ve Patrick ile tanışır. İki arkadaş onu sosyal hayatın içine çekmeye çalışır. Paylaşılan anılar Charlie’nin geçmişiyle yüzleşmesini sağlar. Üçlü arasında güçlü bir güven bağı oluşur.

10. Paddleton (2019)

10. Paddleton (2019)

Michael ve Andy, sakin bir apartman hayatında rutinlerini paylaşan iki yakın arkadaştır. Michael’ın aldığı zor haber, ilişkilerinin yönünü değiştirir. Andy bu süreçte arkadaşının yanında kalmaya karar verir. Film, sessiz ama derin bir dostluğu merkezine alır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Toy Story 4 (2019)

11. Toy Story 4 (2019)

Woody, Bonnie’nin yeni oyuncağı Forky’ye dünyayı anlamasında yardımcı olmaya çalışır. Buzz Lightyear ise eski dostunun değişen kararlarını anlamaya çalışır. Yolculuk boyunca oyuncaklar dostluğun anlamını yeniden sorgular. Woody, ait olmanın ne demek olduğunu keşfeder.

12. Onward (2020)

12. Onward (2020)

Ian ve Barley, kaybettikleri babalarıyla yeniden bağlantı kurabilmek için büyülü bir göreve çıkar. Kardeşler arasındaki farklılıklar yolculuk boyunca sık sık ortaya çıkar. Ancak macera ilerledikçe aralarındaki bağ güçlenir. İkili, birbirlerinin en büyük destekçisi olduklarını fark eder.

13. Me and Earl and the Dying Girl (2015)

13. Me and Earl and the Dying Girl (2015)

Greg, okulda dikkat çekmemek için kimseyle yakın ilişki kurmamaya çalışır. Annesinin isteğiyle Rachel ile vakit geçirmeye başladığında hayatı değişir. Earl de bu beklenmedik arkadaşlığın parçası olur. Üçlü arasında samimi ve dönüştürücü bir bağ gelişir.

14. Marcel the Shell with Shoes On (2021)

14. Marcel the Shell with Shoes On (2021)

Marcel, büyük dünyada ailesini kaybetmiş küçük bir kabuktur. Belgeselci Dean ile tanışması hayatını değiştirir. Dean, Marcel’in hikâyesini paylaşmasına yardımcı olur. Aralarında sıcak ve destekleyici bir dostluk oluşur.

15. The Holdovers (2023)

15. The Holdovers (2023)

Noel tatilinde okulda kalmak zorunda olan huysuz öğretmen Paul Hunham, öğrencisi Angus ve aşçı Mary ile beklenmedik bir bağ kurar. Başlangıçta birbirine tamamen yabancı olan bu üçlü, birlikte geçirdikleri günlerde ortak yalnızlıklarını fark eder. Zorunlu birliktelik zamanla samimi bir dostluğa dönüşür. Film, farklı kuşaklardan insanların birbirine nasıl sığınabildiğini sıcak bir dille anlatır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın