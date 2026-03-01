Dostunuzla İzleyin: Son Yıllara Damga Vuran 15 Arkadaşlık Temalı Film
Son yıllarda sinema, yalnızca romantik hikayelerle değil, güçlü arkadaşlık bağlarını anlatan yapımlarla da dikkat çekiyor. Farklı hayatların kesiştiği bu hikayeler, dostluğun insanı nasıl değiştirebildiğini samimi bir dille gözler önüne seriyor.
İşte arkadaşlık temasını merkezine alan son yılların dikkat çeken 15 filmi...
1. The Banshees of Inisherin (2022)
2. The Intouchables (2011)
3. Booksmart (2019)
4. Luca (2021)
5. The Peanut Butter Falcon (2019)
6. CODA (2021)
7. Little Women (2019)
8. Soul (2020)
9. The Perks of Being a Wallflower (2012)
10. Paddleton (2019)
11. Toy Story 4 (2019)
12. Onward (2020)
13. Me and Earl and the Dying Girl (2015)
14. Marcel the Shell with Shoes On (2021)
15. The Holdovers (2023)
