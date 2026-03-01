Dostunuzla İzleyin: Son Yıllara Damga Vuran 15 Arkadaşlık Temalı Film

Ruby, işitme engelli ailesi ile kendi hayalleri arasında denge kurmaya çalışan genç bir kızdır. Müzik öğretmeni Bernardo, Ruby’nin yeteneğini fark ederek ona farklı bir yol gösterir. Okulda kurduğu arkadaşlıklar sayesinde kendini ifade etmeye başlar. Ruby, anlaşılmanın bazen en büyük destek olduğunu keşfeder.