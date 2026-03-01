onedio
İran, Ali Hamaney’in Ölümü Sonrasında “Tarihin En Şiddetli Taarruz Operasyonunu” Başlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 08:41

ABD ve İsrail’in dün başlayan İran saldırısında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü doğrulandı. İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Tarihin en şiddetli taarruz operasyonu başlayacak.” ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklama sonrasında Dubai, Irak ve Kuveyt’te patlamalar meydana geldi. İran ayrıca İsrail’e balistik füze atıldığını açıkladı.

ABD ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği askerî operasyonun ilk gününde İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti.

İran devriminin simgelerinden olan Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında İran’da 40 günlük yas ilan edildi. İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada ise, “İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinin en şiddetli taarruz operasyonu, birkaç dakika içinde işgal altındaki topraklara ve Amerikalı teröristlerin üslerine yönelik başlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

İran’dan gelen açıklama sonrasında bölgede birçok ülkede patlamalar meydana geldi. İran, İsrail’e yeni bir balistik füze gönderirken Tel Aviv’de hava saldırısı uyarısında bulunan sirenler çalmaya başladı.

Dubai ve Kuveyt’te patlama sesleri duyuldu. İran’ın saldırısı sonrasında Dubai’deki patlamanın havalimanı yakınlarında olduğu öğrenildi.

İran ayrıca Irak’taki Erbil Havalimanı’na da saldırı düzenledi. ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği görüldü.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Zuhal

Adamlar istediği zaman en tepenizdekini nokta atışı vuruyor. Siz anca füze yollayın.

Lidya Pera

Adamlar körlemesine atışa başlamış. Trump'ın barış adı altında gizlediği temizlik isteği meşruiyet kazandı bile..

Muharrem kaplan

mossad cia tarafından beslenen İran istihbaratinda calisanlar olmasa nokta atışı yapamaz bence