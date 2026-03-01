İran, Ali Hamaney’in Ölümü Sonrasında “Tarihin En Şiddetli Taarruz Operasyonunu” Başlattı
ABD ve İsrail’in dün başlayan İran saldırısında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü doğrulandı. İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Tarihin en şiddetli taarruz operasyonu başlayacak.” ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklama sonrasında Dubai, Irak ve Kuveyt’te patlamalar meydana geldi. İran ayrıca İsrail’e balistik füze atıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği askerî operasyonun ilk gününde İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Adamlar istediği zaman en tepenizdekini nokta atışı vuruyor. Siz anca füze yollayın.
Adamlar körlemesine atışa başlamış. Trump'ın barış adı altında gizlediği temizlik isteği meşruiyet kazandı bile..
mossad cia tarafından beslenen İran istihbaratinda calisanlar olmasa nokta atışı yapamaz bence