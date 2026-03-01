onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump’tan İran’a Yeni Tehdit: “Daha Önce Görülmemiş Güçle Vururuz”

Donald Trump’tan İran’a Yeni Tehdit: “Daha Önce Görülmemiş Güçle Vururuz”

Amerika Birleşik Devletleri İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 09:14

Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında İran’dan “Tarihin gördüğü en şiddetli taarruz saldırısını yapacağız” açıklaması gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı tehdit ederek, “Eğer bunu yaparsanız daha önce görülmemiş bir güçle sizi vuracağız.” açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıda İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıda İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları, Ali Hamaney’in ölümü sonrasında “Tarihin gördüğü en şiddetli taarruz operasyonunu yapacağız.” açıklamasında bulundu ve bölgede bulunan birçok ABD üssüne saldırı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise kendisine ait “Truth” sosyal medya platformundan İran’ı bir kez daha tehdit etti.

İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, “Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz.” uyarısında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın