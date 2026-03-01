Donald Trump’tan İran’a Yeni Tehdit: “Daha Önce Görülmemiş Güçle Vururuz”
Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında İran’dan “Tarihin gördüğü en şiddetli taarruz saldırısını yapacağız” açıklaması gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı tehdit ederek, “Eğer bunu yaparsanız daha önce görülmemiş bir güçle sizi vuracağız.” açıklamasında bulundu.
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıda İran’ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü.
