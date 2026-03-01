Donald Trump’tan İran’a Yeni Tehdit: “Daha Önce Görülmemiş Güçle Vururuz”

İran Devrim Muhafızları, Ali Hamaney’in ölümü sonrasında “Tarihin gördüğü en şiddetli taarruz operasyonunu yapacağız.” açıklamasında bulundu ve bölgede bulunan birçok ABD üssüne saldırı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise kendisine ait “Truth” sosyal medya platformundan İran’ı bir kez daha tehdit etti.

İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, “Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz.” uyarısında bulundu.