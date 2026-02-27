Sevgili Yengeç, bugün güzel bir sürpriz kapını çalabilir. Gizli fırsatlar, adeta bir hazine avına çıkmış gibi hissettirebilir sana. Belki de bir zamanlar başlamayı düşündüğün ancak bir türlü fırsatını bulamadığın bir iş için o ilk ve güçlü adımı atabilirsin. Merkür ile Venüs'ten güç alarak kendi başına yürüdüğün yolları güzelleştirebilirsin.

Zekan ve stratejik düşünme yeteneğin, bu süreçte seni bir adım öne taşıyacaktır. İletişimdeki diplomasi yeteneğin ve sezgilerin, karmaşık gibi görünen durumları bile avantaja çevirebilir. Eski bağlantılar, yıllar önce kurduğun iş ilişkileri veya belki de bir zamanlar üzerinde çalıştığın projeler bugün senin için kazançlı fırsatlara dönüşebilir. Kendi yolunda yürüyebilmek ve başarı olmak için bu şansı iyi değerlendir!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün romantizm rüzgarları esiyor. Uzun zamandır aklından çıkmayan biri ya da platonik bir aşk mı söz konusu? Sıkı dur, çünkü bugün tek bir doğru adımınla romantik bir yakınlaşma yaşayabilir. Galiba o da seni düşünüyor... Yana yakıla seni arıyor! Platonik sandığın aşkın karşılık bulması ile güzelleşen hayatının tadını çıkar. Karşılığı olan sevgi, yüreğine şifalı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…