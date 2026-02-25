onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Şubat Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
26 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? 26 Şubat Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars ve Uranüs'ün isyankar enerjisiyle seni cesur bir değişime sürüklüyor. Ailevi beklentilerle kariyer hedeflerin arasında bir kopuş yaşanacak ve bu durum, seni 'onlar öyle istiyor' diye yöneldiğin bir projeden ya da sırf güvenli diye katlandığın bir iş ortaklığından, sabahın köründe aniden vazgeçme kararı almaya itebilir.

İşte bu cesur vazgeçiş köklü bir değişimi beraberinde getirip 'artık sadece benim istediğim olacak' diye haykıracağın bir devrim anına taşıyacak. Kendi ismini taşıyan bir marka kurmak, ofisi eve taşımak ya da tamamen bağımsız çalışmaya başlamak için o ilk radikal adımı ise bugün atabilirsin. Belki de bu karar nedeniyle, insanların 'delirdin mi?' bakışlarına maruz kalacak ama aldırış etmeden başlattığın bağımsızlık savaşının ruhunda yarattığı devasa hafifleme hissiyle kendi yolunu çizeceksin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişe dair bir pişmanlık aniden zihninde patlayacak ve seni tamamen beklenmedik bir eyleme sürükleyecek. Hiç iletişime geçmemen gereken o kişiye gecenin bir yarısı atacağın tek kelimelik bir mesaj ya da yapacağın ani bir ziyaret, tüm dengeleri değiştirecek. Bu kez ne istediğini bilen, karanlık ve tutkulu biri olarak karşısına çıksan da aşkın seni ele geçirmesi an meselesi! Şimdi iyi düşün, geçmişe dönmek kalbin için ne kadar doğru? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın