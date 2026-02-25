Sevgili Yengeç, bugün Mars ve Uranüs'ün isyankar enerjisiyle seni cesur bir değişime sürüklüyor. Ailevi beklentilerle kariyer hedeflerin arasında bir kopuş yaşanacak ve bu durum, seni 'onlar öyle istiyor' diye yöneldiğin bir projeden ya da sırf güvenli diye katlandığın bir iş ortaklığından, sabahın köründe aniden vazgeçme kararı almaya itebilir.

İşte bu cesur vazgeçiş köklü bir değişimi beraberinde getirip 'artık sadece benim istediğim olacak' diye haykıracağın bir devrim anına taşıyacak. Kendi ismini taşıyan bir marka kurmak, ofisi eve taşımak ya da tamamen bağımsız çalışmaya başlamak için o ilk radikal adımı ise bugün atabilirsin. Belki de bu karar nedeniyle, insanların 'delirdin mi?' bakışlarına maruz kalacak ama aldırış etmeden başlattığın bağımsızlık savaşının ruhunda yarattığı devasa hafifleme hissiyle kendi yolunu çizeceksin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişe dair bir pişmanlık aniden zihninde patlayacak ve seni tamamen beklenmedik bir eyleme sürükleyecek. Hiç iletişime geçmemen gereken o kişiye gecenin bir yarısı atacağın tek kelimelik bir mesaj ya da yapacağın ani bir ziyaret, tüm dengeleri değiştirecek. Bu kez ne istediğini bilen, karanlık ve tutkulu biri olarak karşısına çıksan da aşkın seni ele geçirmesi an meselesi! Şimdi iyi düşün, geçmişe dönmek kalbin için ne kadar doğru? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…