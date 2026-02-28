Sevgili Yengeç, bu ayın başında gerçekleşen büyüleyici Ay tutulması, iletişim tarzını ve yakın çevrenle olan bağlarını dönüştürüyor. Artık sana bir şey katmayan, eski ve demode fikir yapılarını ve günlük rutinlerini geride bırakma kararı alıyorsun. Bu, resmen bir kadersel bir uyanış gibi, hayatının yeni bir sayfasını açmanı sağlıyor. İçindeki ses, artık daha yüksek bir sesle duyuluyor ve seni, düşüncelerini herkese duyurma cesaretini buluyorsun.

Ayın ortasında ise Jüpiter’in burcundaki ileri hareketiyle, finansal büyüme ve bolluk dönemine adeta bir kırmızı halıyla giriş yapıyorsun. Kendi yeteneklerine yatırım yaparken, daha önce cesaret edemediğin büyük projeler için beklediğin desteği de bulabilirsin. Öz güveninin artmasıyla beraber, kariyerinde hak ettiğin genişleme ve tanınma süreci hız kazanıyor. Şansın tamamen senden yana olduğu bu ay boyunca maddi kaygılarını bir kenara bırakarak güçleniyorsun!

Peki ya aşk? Güneş’in etkisiyle aşk hayatında sosyal çevrenin desteğini ve ilgisini her zamankinden fazla hissediyorsun. Kalabalık gruplar içinde parladığın bu dönemde, hayatına girecek yeni kişiyle çok güçlü bir bağ kuruyorsun. Karizman sayesinde hayranlık toplarken, önüne çıkan romantik fırsatları da değerlendirmelisin. Kalbindeki o yalnızlık hissi şimdi son bulacak, kendini sevginin ve ilginin tam merkezinde bulmanın tatlı heyecanını yaşayacaksın. Ay boyunca aşk ile şımartılmaya hazır ol! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…