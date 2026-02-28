onedio
Mart Yengeç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu ay senin için oldukça enerjik ve yenileyici bir dönem olacak. Burcundaki Jüpiter'in ileri hareketi, hücrelerinin yenilenme hızında gözle görülür bir artış yaşatacak ve bu durum yaşam enerjini tavan yaptıracak. Kendini daha enerjik, daha canlı ve daha genç hissedeceksin. Bu durumda, adeta gençlik iksirini içmiş gibi olacaksın.

Ayrıca, Başak burcundaki Ay tutulması ile birlikte bedensel bir arınma sürecine de gireceksin. Bu süreç, vücudundaki toksik yüklerden kurtulman için bir fırsat sunuyor. Bu arınma sürecini ay ortasına kadar sürdürecek ve bu süre zarfında bağışıklık sistemini güçlendirebileceksin. Beslenme şeklinden egzersiz takvimine her konuda şifalanmaya odaklanmalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

