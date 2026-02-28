Sevgili Yengeç, bu ay senin için oldukça enerjik ve yenileyici bir dönem olacak. Burcundaki Jüpiter'in ileri hareketi, hücrelerinin yenilenme hızında gözle görülür bir artış yaşatacak ve bu durum yaşam enerjini tavan yaptıracak. Kendini daha enerjik, daha canlı ve daha genç hissedeceksin. Bu durumda, adeta gençlik iksirini içmiş gibi olacaksın.

Ayrıca, Başak burcundaki Ay tutulması ile birlikte bedensel bir arınma sürecine de gireceksin. Bu süreç, vücudundaki toksik yüklerden kurtulman için bir fırsat sunuyor. Bu arınma sürecini ay ortasına kadar sürdürecek ve bu süre zarfında bağışıklık sistemini güçlendirebileceksin. Beslenme şeklinden egzersiz takvimine her konuda şifalanmaya odaklanmalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…