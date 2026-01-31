Sevgili Yengeç, bu ay Venüs'ün Balık burcuna yaptığı zarif geçiş seni de etkisi altına alacak. Bu dönemde, cüzdanını dolduracak kazançlı fırsatları önüne serilebilir. Şubat ayı, para kazanma konusunda seni bir sanatçıya dönüştürebilir, belki de sevdiğin bir işten gelir elde etme fırsatı yakalarsın. Ya da belki de finansal anlamda seni bir yıldız gibi parlatacak bir karar da alman gerekebilir.

Ancak Aslan burcunda parlayan Dolunay'ın ışığı altında, güvenlik ihtiyaçlarını da sorgulayabilirsin! Sahip olduklarınla yetinmeyi mi tercih edeceksin, yoksa daha fazlasını mı arzulayacaksın? İşte bu Dolunay, değer duygularını başkalarının onayına bağlı olmaktan çıkarıp seni bağımsız bir hale getirmeni öğretiyor. Şimdi sıra sende, bu ayı nasıl değerlendireceksin bakalım! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…