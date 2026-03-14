Kimler Kazanacak? BBC, Oscar 2026 Tahminlerini Açıkladı
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
En iyi film - One Battle After Another
En iyi yönetmen - Paul Thomas Anderson
En iyi kadın oyuncu - Jessie Buckley
En iyi erkek oyuncu - Michael B. Jordan
En iyi yardımcı erkek oyuncu - Sean Penn
En iyi yardımcı kadın oyuncu - Amy Madigan
En iyi özgün senaryo - Ryan Coogler
En iyi animasyon film - KPop Demon Hunters
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
