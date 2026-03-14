article/comments
Kimler Kazanacak? BBC, Oscar 2026 Tahminlerini Açıkladı

Kimler Kazanacak? BBC, Oscar 2026 Tahminlerini Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.03.2026 - 14:42

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Akademi Ödülleri için geri sayım başladı. 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gecede yapılacak Oscar Ödül Töreni'nde hangi filmleri kazanacağı merak edilirken BBC, Oscar tahminlerini açıkladı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Günahkarlar

Savaş Üstüne Savaş

Hamnet

Silahlar

Phantom Thread

K-Pop: İblis Avcıları

Ateşli Geceler

Reklam

En iyi film - One Battle After Another

One Battle After Another, geçmişte radikal bir siyasi hareketin içinde yer almış bir adamın yıllar sonra eski bir arkadaşının kaybolmasıyla yeniden tehlikeli olayların içine sürüklenmesini konu alır. Geçmişte yaptığı seçimlerle yüzleşmek zorunda kalan karakter, hem kayıp arkadaşını bulmaya çalışır hem de eski idealleri, ihanetler ve saklı gerçeklerle dolu geçmişiyle hesaplaşır.

En iyi yönetmen - Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson, Boogie Nights ve Phantom Thread gibi birbirinden oldukça farklı ama etkileyici filmlere imza atmış olsa da kariyerinde henüz bir Oscar kazanamadı. Buna rağmen One Battle After Another filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En iyi kadın oyuncu - Jessie Buckley

Hamnet, izleyiciyle buluştuğundan bu yana özellikle Jessie Buckley’in Shakespeare’in eşi rolündeki etkileyici performansıyla konuşuluyor. Pek çok eleştirmen ve sinema takipçisi, Buckley’in bu rol sayesinde Oscar kazanacağını düşünüyor.

En iyi erkek oyuncu - Michael B. Jordan

Michael B. Jordan son dönemde kariyerinde dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. Sinners filminde hikayenin merkezinde yer alan oyuncu, etkileyici performansıyla filmin duygusal yükünü sırtladı ve ödüle doğru ilerliyor.

En iyi yardımcı erkek oyuncu - Sean Penn

İki Oscar'ı bulunan Sean Penn'in One Battle after Another filmindeki performansıyla Oscar'ı üçüncü kez evine götürmesi bekleniyor.

Reklam

En iyi yardımcı kadın oyuncu - Amy Madigan

BBC'nin haberine göre Weapons filmindeki performansıyla Amy Madigan favori gösteriliyordu. Ardından One Battle After Another ile Teyana Taylor yarışta öne çıktı. Ancak Madigan’ın Oyuncular Birliği Ödülü'nü kazanmasının ardından dengelerin yeniden değiştiği açıklandı.

En iyi özgün senaryo - Ryan Coogler

Sinners, toplam 16 Oscar adaylığıyla bu yılın en çok aday gösterilen filmi oldu. Ryan Coogler'ın Sinner filmiyle en iyi özgün senaryo ödülünü alması olası.

En iyi animasyon film - KPop Demon Hunters

BBC'nin seçkisine göre KPop Demon Hunters’ın en iyi animasyon film ödülünü kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
