onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 12:09

16-22 Mart haftasında Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa’da kültür sanat takvimi dikkat çeken yapımlarla dolu görünüyor. Vizyondaki yeni filmler ve sahnelenecek tiyatro oyunları bu hafta da sanatseverlerin radarında yer alıyor. Aksiyon, korku, komedi, dram ve müzikal türlerinde birçok yapım izleyiciyle buluşuyor. 

Şehir şehir hazırlanan etkinlik seçkisi, hafta boyunca değerlendirilebilecek farklı alternatifler sunuyor! E bakalım neler varmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16-22 Mart Haftası Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de İzleyebileceğiniz Filmler

Çatlı

Türkiye’nin siyasi tarihinde iz bırakan isimlerden Abdullah Çatlı’nın yaşamına odaklanan film, 1980 darbesi sonrası başlayan yurtdışı sürecini anlatıyor. Avrupa yıllarında yaşanan gelişmeler ve kurulan ilişkiler hikâyenin merkezinde yer alıyor.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Biyografik, Dram, Gerilim

  • Yönetmen: Deniz Enyüksek

  • Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt

Saklambaç 2

Ölümcül bir oyundan kurtulan Grace ve kız kardeşi Faith, bu kez güçlü bir taht mücadelesinin ortasında kalır. Dört rakip aileyle karşı karşıya gelen ikili, hayatta kalmak için yeni bir mücadeleye girer.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

  • Oyuncular: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar

Kardeşler Araştırma

Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol ve Güven Kıraç’ı bir araya getiren komedi filmi, farklı karakterlerin yaşadığı karmaşık ve eğlenceli olayları konu alıyor.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol, Güven Kıraç

Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi

Büyük hayalleri olan küçük keçi Will, profesyonel roarball ligine katılma şansı yakalar. Sert rekabetin olduğu bu dünyada kendini kanıtlamaya çalışırken takım arkadaşlarının önyargılarıyla da mücadele eder.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon, Animasyon, Komedi

  • Yönetmen: Tyree Dillihay, Adam Rosette

  • Oyuncular: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis

Kurtuluş Projesi

Dünyayı kurtarmak için görevlendirilen bir astronot, uzayda tek başına büyük bir sorumluluğun altına girer. İnsanlığın geleceğini belirleyecek görevde zamanla yarışmak zorundadır.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

  • Yönetmen: Phil Lord, Christopher Miller

  • Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub

Dünyanın Durduğu An

Oğlunun kaçırılmasıyla sarsılan Largo Winch, aynı anda iş ortağının ölümüyle karşı karşıya kalır. Olayların bağlantısını çözmeye çalışırken tehlikeli bir yolculuğun içine sürüklenir.

  • Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon

  • Yönetmen: Olivier Masset-Depasse

  • Oyuncular: Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme

Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Beyaz Geceler

Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, yalnızlık ve karşılaşma duygusu etrafında ilerliyor. Petersburg’da yolları kesişen iki yalnız insanın kısa ama etkili hikâyesi anlatılıyor.

  • Tarih: 16 Mart

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

  • Kadro: İsmail Suat Öztürk, Ozan Altuntaş, Öykü Bilgin

Bir Yudum Muhabbet

Geleneksel tiyatronun renkli karakterlerini bir araya getiren oyun, eski kahvehane kültürünü sahneye taşıyor. Sıcak atmosferi ve hareketli diliyle keyifli bir komedi sunuyor.

  • Tarih: 18 Mart

  • Mekan: Kavuklu Hamdi Atölye Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Yaş sınırı: 13+

  • Kadro: Azer Can Okutan, Hasan Erten, Serkan Yaşar, Şevket Çetin

Sen de Gitme Triyandafilis

Ayla Kutlu’nun eserinden uyarlanan müzikli oyun, gidenler, kalanlar ve bekleyenler üzerinden duygulu bir hikâye anlatıyor. Hatay’ın hafızasına uzanan anlatısıyla öne çıkıyor.

Baba

Florian Zeller imzalı oyun, hafıza kaybı ve zihinsel çözülme temasına odaklanıyor. Demans üzerinden ilerleyen hikâye, seyirciyi çarpıcı bir yüzleşmenin içine çekiyor.

  • Tarih: 18 Mart

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Kadro: Mehmet Atay, Deniz Aygün Balkan, Ozan Altuntaş, Çetin Karakul, Müge Buket Derin Yılmaz

Bir İshak'sın Bir Cemil

Zıt karakterlere sahip iki insanın aynı hücrede kesişen hikâyesi, mizahla hüzün arasında gidip geliyor. Kısa süresine rağmen etkisini sürdüren bir anlatı kuruyor.

  • Tarih: 17-18-19-21-22 Mart

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (17-18 Mart), Ankara Sahne (19-22 Mart), Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (21 Mart)

  • Tür: Komedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Monte Cristo Kontu

Özgürlük, intikam ve adalet temaları etrafında şekillenen oyun, Edmond Dantes’in dönüşüm hikâyesini sahneye taşıyor. Klasik anlatının dramatik gücü burada da korunuyor.

  • Tarih: 21 Mart

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Süre: 80 dakika

  • Kadro: Mehmet Atay, Ozan Altuntaş

Aşık Veysel

Aşık Veysel’in yaşam mücadelesini ve hayata bağlılığını anlatan oyun, ozanın iç dünyasına odaklanıyor. Biyografik yönü güçlü yapımlar arasında yer alıyor.

  • Tarih: 22 Mart

  • Mekan: Büyük Tiyatro

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Yaş sınırı: 8+

  • Kadro: Osman Nuri Ercan, Uğur Bakır, Cihan Korkmaz, Özlem Millici, Serdar Erpençe

Rembetiko Efsanesi

Rebet müziğinin efsane isimlerinden ilham alan yapım, müzik, göç ve sahne kültürünü bir araya getiriyor. Güçlü müzikal yapısı ve kalabalık kadrosuyla dikkat çekiyor.

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: CSO ADA Ankara Ziraat Bankası Ana Salon

  • Tür: Müzikal

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Bir Delinin Hatıra Defteri

Küçük bir devlet memurunun deliliğe uzanan iç dünyasını anlatan oyun, psikolojik çözülmeyi merkezine alıyor. Karanlık ama etkileyici bir sahne hikâyesi sunuyor.

  • Tarih: 17-20-22 Mart

  • Mekan: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Trajikomedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo’nun unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, idamı bekleyen bir mahkumun son saatlerine odaklanıyor. İki kişilik sahne diliyle yoğun bir atmosfer kuruyor.

  • Tarih: 17-18-19-22 Mart

  • Mekan: Ankara Yeni Sahne (17-18 Mart), Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (19-22 Mart)

  • Tür: Dram

  • Süre: 70 dakika

  • Oyuncular: Atacan Şanlı, Süleyman Ceylan

  • Yaş sınırı: 16+

İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler Stand Up

Marcus Aurelius’un düşüncelerine eğlenceli bir gönderme yapan Ali Rıza Tanyeli, “Kendime Düşünceler” adlı tek kişilik gösterisinde kariyer yolculuğunu, öğütleri ve gündelik hayatı kendine has bir mizahla sahneye taşıyor.

  • Etkinlik türü: Stand up

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

  • Tarih: 18 Mart

  • Mekan: İzmir Performance Hall

  • Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck’in unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, George ile Lennie’nin umut, dostluk ve hayatta tutunma mücadelesini sahneye taşıyor. Büyük Bunalım döneminin zorlukları içinde ilerleyen hikâye, izleyiciye güçlü bir insanlık dramı sunuyor.

  • Etkinlik türü: Büyük Oyunu

  • Süre: 135 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Tarih: 17-18-19 Mart

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Oyuncular: Umut Kolburan, Mustafa Turan, Ümit Dikmen, Akın Kurt, Güneş Emir, Ömer Polat

Sokrates'in Savunması

Sokrates’in yargılanma sürecini merkezine alan oyun, demokrasi, adalet ve bilgi gibi kavramları sahneye taşıyor. Geçmişten bugüne uzanan evrensel meseleleri tartışmaya açan yapım, düşündüren bir tiyatro deneyimi vadediyor.

  • Etkinlik türü: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Kamp 17

II. Dünya Savaşı yıllarında Nazi kampında geçen oyun, casusluk, kaçış planları ve ihanet duygusu etrafında şekillenen gerilim dolu bir hikâye anlatıyor. Savaş atmosferi içinde ilerleyen yapım, seyirciyi nefes kesen bir mücadeleye ortak ediyor.

  • Etkinlik türü: Dram

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Tarih: 18 Mart

  • Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

  • Oyuncular: Tolga Bekmez, Emre Turgut, Rıdvan Baş, Gürhan Aksu, Ahmet Yiğit İşleyen, Ulaş Kesikçiler

Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Melikşah Altuntaş - Bunu Kendime Neden Yapıyorum?

Hayır diyememe hali, beklentiler, önyargılar ve hayal kırıklıkları etrafında şekillenen bu stand up gösterisinde Melikşah Altuntaş, kişisel deneyimlerini mizahla sahneye taşıyor. Gösteri, gündelik hayatın içinden çıkan gerilimleri eğlenceli bir anlatıyla buluşturuyor.

  • Etkinlik türü: Stand up

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

  • Tarih: 16 Mart

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Melikşah Altuntaş

Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler Stand Up

Marcus Aurelius’un düşüncelerine eğlenceli bir gönderme yapan Ali Rıza Tanyeli, “Kendime Düşünceler” adlı tek kişilik gösterisinde kariyer yolculuğunu, öğütleri ve gündelik hayatı kendine has bir mizahla sahneye taşıyor.

  • Etkinlik türü: Stand up

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: Lalibi Meşelipark

  • Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli

Mai ve Siyah

Halid Ziya Uşaklıgil’in klasik eserinden uyarlanan oyun, hayalleri ile gerçekler arasında sıkışan Ahmet Cemil’in var olma mücadelesini sahneye taşıyor. Osmanlı’nın son yıllarındaki İstanbul atmosferi içinde ilerleyen yapım, umut, hüsran, aşk ve yoksunluk gibi güçlü temaları bir araya getiriyor.

  • Etkinlik türü: Büyük Oyunu

  • Süre: 2 saat 15 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Tarih: 17-18-19 Mart

  • Mekan: Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu

  • Oyuncular: Serkan Çetinkaya, Akif Oktay, Kerim Çağrı Zora, Emre Yaşa, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Orhan Ergün

Denize Doğru Orhan Veli

Orhan Veli’nin hayatına ve şiirsel dünyasına odaklanan bu biyografik oyun, izleyiciyi deniz kokulu, hüzünlü ve sıcak bir yolculuğa çıkarıyor. Şairin yaşamından izler taşıyan yapım, duygu ile mizahı aynı sahnede buluşturuyor.

  • Etkinlik türü: Biyografi

  • Süre: 70 dakika

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Oyuncular: Bilgi paylaşılmadı

Göç Hayaller Kumpanyası

Savaşın ve göçün gölgesinde, yıkık bir tiyatroda prova yapmayı sürdüren iki kadın soytarının hikâyesini anlatan oyun, zorluklara rağmen hayata tutunma çabasını merkezine alıyor. Göç, sürgün ve mücadele temalarını sahneye taşıyan yapım, güçlü bir anlatı sunuyor.

  • Etkinlik türü: Büyük Oyunu

  • Süre: Bilgi paylaşılmadı

  • Tarih: 17-18 Mart

  • Mekan: Çeksanat Görükle Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Emine Irmak Bavkır, Seren Bulut

Antigone

Antigone’nin otoriteye karşı duruşunu merkezine alan oyun, bireysel irade, ahlak ve sistem karşısında var olma mücadelesi gibi evrensel temaları sahneye taşıyor. Klasik metnin güçlü çatışmasını bugünün izleyicisiyle buluşturan yapım dikkat çekiyor.

  • Etkinlik türü: Trajedi

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Hilal Öztunca, Elif Ağören, Kutlay Akbal, Mehmet Talha Karabaş, Sergen Bölük, Serdar Soyer

Eskişehir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Unutmak

Alzheimer ekseninde ilerleyen oyun, unutmak ile hatırlamak arasına sıkışan Tom ve hafızasının derinlerinde sakladığı Viv’in hikâyesine odaklanıyor. Farklı zamanlar arasında dolaşan yapım, hafıza, kayıp ve yüzleşme temalarını sahneye taşıyor.

  • Etkinlik türü: Dram

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

  • Tarih: 17-18 Mart

  • Mekan: Haldun Dormen Sahnesi

  • Oyuncular: Eda Eğilmez, Emre Basalak

Şer Timi

Üç sıra dışı ahiretliğin torunlarını ayırmak için güçlerini birleştirmesiyle başlayan hikâye, aile içindeki karmaşayı ve kadınlar arasındaki gerilimi mizahi bir dille sahneye taşıyor. Eğlenceli yapısıyla öne çıkan oyun, tempolu bir komedi vadediyor.

  • Etkinlik türü: Komedi

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: Yaş sınırı bulunmuyor

  • Tarih: 17 Mart

  • Mekan: Quart Sahne

Quart Tiyatro Doğaçlama Gösterisi

Seyirciyi sahnenin doğrudan bir parçası haline getiren bu gösteri, anlık gelişen durum komedileriyle interaktif bir tiyatro deneyimi sunuyor. Oyuncuların doğaçlama performanslarıyla şekillenen temsil, eğlenceli ve canlı bir atmosfer yaratıyor.

  • Etkinlik türü: Doğaçlama Tiyatro

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

  • Tarih: 18 Mart

  • Mekan: Quart Sahne

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın