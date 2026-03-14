Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatro Oyunları

Beyaz Geceler
Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, yalnızlık ve karşılaşma duygusu etrafında ilerliyor. Petersburg’da yolları kesişen iki yalnız insanın kısa ama etkili hikâyesi anlatılıyor.
Bir Yudum Muhabbet
Geleneksel tiyatronun renkli karakterlerini bir araya getiren oyun, eski kahvehane kültürünü sahneye taşıyor. Sıcak atmosferi ve hareketli diliyle keyifli bir komedi sunuyor.
Tarih: 18 Mart
Mekan: Kavuklu Hamdi Atölye Sahnesi
Tür: Komedi
Yaş sınırı: 13+
Kadro: Azer Can Okutan, Hasan Erten, Serkan Yaşar, Şevket Çetin
Sen de Gitme Triyandafilis
Ayla Kutlu’nun eserinden uyarlanan müzikli oyun, gidenler, kalanlar ve bekleyenler üzerinden duygulu bir hikâye anlatıyor. Hatay’ın hafızasına uzanan anlatısıyla öne çıkıyor.
Baba
Florian Zeller imzalı oyun, hafıza kaybı ve zihinsel çözülme temasına odaklanıyor. Demans üzerinden ilerleyen hikâye, seyirciyi çarpıcı bir yüzleşmenin içine çekiyor.
Tarih: 18 Mart
Mekan: Çankaya Sahne
Tür: Dram
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 13+
Kadro: Mehmet Atay, Deniz Aygün Balkan, Ozan Altuntaş, Çetin Karakul, Müge Buket Derin Yılmaz
Bir İshak'sın Bir Cemil
Zıt karakterlere sahip iki insanın aynı hücrede kesişen hikâyesi, mizahla hüzün arasında gidip geliyor. Kısa süresine rağmen etkisini sürdüren bir anlatı kuruyor.
Tarih: 17-18-19-21-22 Mart
Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (17-18 Mart), Ankara Sahne (19-22 Mart), Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (21 Mart)
Tür: Komedi
Süre: 65 dakika
Yaş sınırı: 16+
Monte Cristo Kontu
Özgürlük, intikam ve adalet temaları etrafında şekillenen oyun, Edmond Dantes’in dönüşüm hikâyesini sahneye taşıyor. Klasik anlatının dramatik gücü burada da korunuyor.
Aşık Veysel
Aşık Veysel’in yaşam mücadelesini ve hayata bağlılığını anlatan oyun, ozanın iç dünyasına odaklanıyor. Biyografik yönü güçlü yapımlar arasında yer alıyor.
Tarih: 22 Mart
Mekan: Büyük Tiyatro
Tür: Büyük Oyunu
Yaş sınırı: 8+
Kadro: Osman Nuri Ercan, Uğur Bakır, Cihan Korkmaz, Özlem Millici, Serdar Erpençe
Rembetiko Efsanesi
Rebet müziğinin efsane isimlerinden ilham alan yapım, müzik, göç ve sahne kültürünü bir araya getiriyor. Güçlü müzikal yapısı ve kalabalık kadrosuyla dikkat çekiyor.
Bir Delinin Hatıra Defteri
Küçük bir devlet memurunun deliliğe uzanan iç dünyasını anlatan oyun, psikolojik çözülmeyi merkezine alıyor. Karanlık ama etkileyici bir sahne hikâyesi sunuyor.
Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Victor Hugo’nun unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, idamı bekleyen bir mahkumun son saatlerine odaklanıyor. İki kişilik sahne diliyle yoğun bir atmosfer kuruyor.
Tarih: 17-18-19-22 Mart
Mekan: Ankara Yeni Sahne (17-18 Mart), Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi (19-22 Mart)
Tür: Dram
Süre: 70 dakika
Oyuncular: Atacan Şanlı, Süleyman Ceylan
Yaş sınırı: 16+
Yorum Yazın