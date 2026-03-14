Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de Bu Hafta İzlenebilecek Filmler ve Tiyatro Oyunları

Çatlı

Türkiye’nin siyasi tarihinde iz bırakan isimlerden Abdullah Çatlı’nın yaşamına odaklanan film, 1980 darbesi sonrası başlayan yurtdışı sürecini anlatıyor. Avrupa yıllarında yaşanan gelişmeler ve kurulan ilişkiler hikâyenin merkezinde yer alıyor.

Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

Tür: Biyografik, Dram, Gerilim

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt

Saklambaç 2

Ölümcül bir oyundan kurtulan Grace ve kız kardeşi Faith, bu kez güçlü bir taht mücadelesinin ortasında kalır. Dört rakip aileyle karşı karşıya gelen ikili, hayatta kalmak için yeni bir mücadeleye girer.

Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar

Kardeşler Araştırma

Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol ve Güven Kıraç’ı bir araya getiren komedi filmi, farklı karakterlerin yaşadığı karmaşık ve eğlenceli olayları konu alıyor.

Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

Tür: Komedi

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol, Güven Kıraç

Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi

Büyük hayalleri olan küçük keçi Will, profesyonel roarball ligine katılma şansı yakalar. Sert rekabetin olduğu bu dünyada kendini kanıtlamaya çalışırken takım arkadaşlarının önyargılarıyla da mücadele eder.

Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

Tür: Aksiyon, Animasyon, Komedi

Yönetmen: Tyree Dillihay, Adam Rosette

Oyuncular: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis

Kurtuluş Projesi

Dünyayı kurtarmak için görevlendirilen bir astronot, uzayda tek başına büyük bir sorumluluğun altına girer. İnsanlığın geleceğini belirleyecek görevde zamanla yarışmak zorundadır.

Vizyon tarihi: 20 Mart 2026

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

Yönetmen: Phil Lord, Christopher Miller

Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub

Dünyanın Durduğu An

Oğlunun kaçırılmasıyla sarsılan Largo Winch, aynı anda iş ortağının ölümüyle karşı karşıya kalır. Olayların bağlantısını çözmeye çalışırken tehlikeli bir yolculuğun içine sürüklenir.