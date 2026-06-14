Türkiye Gruptan 3 Puanla Çıkabilir mi? Averaj Çok Önemli!

Avustralya'ya 2-0 kaybederek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptık. Ancak enseyi karartmaya gerek yok; yeni formatta 3 puan gruptan çıkmak için yeterli olabilir! Simülasyonlara göre 3 puanı cebine koyan bir takımın %62 ihtimalle son 32 turunda yer alması bekleniyor.

10.000 simülasyon sonucuna göre, grubunu 3 puanla bitiren takımların averajlarına göre tur atlama olasılıkları:

3 Puanlı Takımların Tur Atlama İhtimali:

+2 ve üstü: %98,47

+1: %96,43

0: %95,59

-1: %87,91

-2: %71,49

-3: %48,20

-4: %29,89

-5 ve altı: %15,57

Özetle: -1 averaj olmaya başlayınca elenme riski artmaya başlıyor. -3 averaj ve altında ise tamamen şans faktörü devreye giriyor.