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Türkiye Gruptan 3 Puanla Çıkabilir mi? Averaj Çok Önemli!

etiket Türkiye Gruptan 3 Puanla Çıkabilir mi? Averaj Çok Önemli!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 10:37
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda oynadığı ilk maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Türkiye, galibiyet parolasıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılınca gruptan çıkma ihtimalleri merak edilmeye başlandı. X’te 'Ülke Puanı' isimli hesabın paylaşımına göre, grupta alınacak bir galibiyet üst tur için büyük ihtimalle yeterli olabilir. Ancak averaj hesaplaması da oldukça önemli.

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0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
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Türkiye, grupta 20 Haziran’da Paraguay ile, 26 Haziran’da ise ABD ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, grupta 20 Haziran’da Paraguay ile, 26 Haziran’da ise ABD ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra yeniden katıldığı Dünya Kupası’nda ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı.

Milliler, Avustralya karşısında zaman zaman iyi oynasa da sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Millî Takımın yenilgisi sonrasında gözler gruptaki puan hesaplarına çevrildi.

İlk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3 puana yükselirken, Türkiye ve Paraguay henüz puanla tanışamadı.

3 puan gruptan çıkmaya yeter mi?

3 puan gruptan çıkmaya yeter mi?
twitter.com

Avustralya'ya 2-0 kaybederek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptık. Ancak enseyi karartmaya gerek yok; yeni formatta 3 puan gruptan çıkmak için yeterli olabilir! Simülasyonlara göre 3 puanı cebine koyan bir takımın %62 ihtimalle son 32 turunda yer alması bekleniyor.

10.000 simülasyon sonucuna göre, grubunu 3 puanla bitiren takımların averajlarına göre tur atlama olasılıkları:

3 Puanlı Takımların Tur Atlama İhtimali:

+2 ve üstü: %98,47 

+1: %96,43

0: %95,59

-1: %87,91

-2: %71,49

-3: %48,20

-4: %29,89

-5 ve altı: %15,57 

Özetle: -1 averaj olmaya başlayınca elenme riski artmaya başlıyor. -3 averaj ve altında ise tamamen şans faktörü devreye giriyor.

Türkiye gruptan çıkar mı?

Türkiye gruptan çıkar mı?
twitter.com

'Bugünkü mağlubiyet, gruptaki tüm dengeleri altüst ederken tur şansımızı da ciddi şekilde sarstı. İşte matematiksel olarak güncel ihtimallerimiz:

 Gruptan çıkma ihtimalimiz:

%90'dan %61'e düştü.

Liderlik ihtimalimiz:

%45'ten %7'ye çakıldı.

İkincilik ihtimalimiz:

%31'den %25'e geriledi.

Üçüncülük ihtimalimiz:

%16'dan %37'ye yükseldi.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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