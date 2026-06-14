Türkiye Gruptan 3 Puanla Çıkabilir mi? Averaj Çok Önemli!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’nda oynadığı ilk maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Türkiye, galibiyet parolasıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılınca gruptan çıkma ihtimalleri merak edilmeye başlandı. X’te 'Ülke Puanı' isimli hesabın paylaşımına göre, grupta alınacak bir galibiyet üst tur için büyük ihtimalle yeterli olabilir. Ancak averaj hesaplaması da oldukça önemli.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, grupta 20 Haziran’da Paraguay ile, 26 Haziran’da ise ABD ile karşı karşıya gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 puan gruptan çıkmaya yeter mi?
Türkiye gruptan çıkar mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın