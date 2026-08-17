Soma'da Bulunan Termik Santral Borçları Nedeniyle İcradan Satışa Çıkarıldı

İcra Dairesi tarafından yürütülen satış sürecinde görevlendirilen bilirkişi heyeti, Soma B Termik Santrali ve bağlı taşınmazlar için 13,8 milyar TL değer belirledi. Satış bedeline ayrıca yüzde 20 KDV uygulanacak.

Santrale talip olması beklenen yatırımcılarla ilgili bilgi veren kaynaklar, bazı grupların ihaleye katılmak için hazırlık yaptığını belirtti. Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ’ın santralle ilgilendiği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynaklar, satıştan elde edilecek gelirin TKİ’ye aktarılacağını ifade etti. Santralin elektrik üretiminde kullandığı kömür nedeniyle TKİ’ye 20 milyar TL’yi aşan borcu bulunduğu, satışla birlikte kurumun alacağının tahsil edilmesinin hedeflendiği belirtildi.