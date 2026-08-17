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Soma'da Bulunan Termik Santral Borçları Nedeniyle İcradan Satışa Çıkarıldı

Soma'da Bulunan Termik Santral Borçları Nedeniyle İcradan Satışa Çıkarıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 18:57
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Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) 20 milyar TL’yi aşan borcu bulunan Konya Şeker’in (TORKU) bünyesindeki Soma B Termik Santrali’nin icra kapsamında satışa çıkarılacağı tarih netleşti.

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Santral için satış takvimi açıklandı.

Santral için satış takvimi açıklandı.

Konya Şeker’in 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldığı Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışında takvim netleşti. TKİ’ye olan borç nedeniyle satışa çıkarılacak santralin mülkiyeti el değiştirecek.

Santral için ilk açık artırma 7 Eylül’de başlayacak ve teklifler alınacak. İlk aşama 14 Eylül’de tamamlanacak. Beklenen seviyede teklif gelmemesi halinde ikinci açık artırma 30 Eylül’de yapılacak. Bu aşamanın sonuçlarının ise ekim ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor.

Santral için 13.8 milyar TL + KDV isteniyor.

Santral için 13.8 milyar TL + KDV isteniyor.

İcra Dairesi tarafından yürütülen satış sürecinde görevlendirilen bilirkişi heyeti, Soma B Termik Santrali ve bağlı taşınmazlar için 13,8 milyar TL değer belirledi. Satış bedeline ayrıca yüzde 20 KDV uygulanacak.

Santrale talip olması beklenen yatırımcılarla ilgili bilgi veren kaynaklar, bazı grupların ihaleye katılmak için hazırlık yaptığını belirtti. Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ’ın santralle ilgilendiği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynaklar, satıştan elde edilecek gelirin TKİ’ye aktarılacağını ifade etti. Santralin elektrik üretiminde kullandığı kömür nedeniyle TKİ’ye 20 milyar TL’yi aşan borcu bulunduğu, satışla birlikte kurumun alacağının tahsil edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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