Çin'den Ankara'ya Gelen Robot Garson Fiko Zam İstiyor, İşçileri Patrona Karşı Gaza Getiriyor

Ankara’da bir restoranda servis yapan “Fiko” isimli robot garson, kısa sürede müşterilerin dikkatini çekti. Maaş alan ve haftada bir gün izin yapan robotun, patronundan zam istemesi ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Özellikle çocuklu ailelerin Fiko’yu görmek için restorana geldiğini belirten işletmeci Sungur Deligözoğlu, robot garson fikrini Çin’de gördüğünü ve ardından bu sistemi Ankara’ya getirmeye karar verdiğini söyledi.

Fiko’nun restorana geleli henüz 3-4 gün olduğunu aktaran Deligözoğlu, bu kısa sürede robotun yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Çocukların Fiko’yu gördüklerinde büyük heyecan yaşadığını ifade eden işletmeci, müşterilerin robotla tanışmak için sabırsızlandığını dile getirdi.