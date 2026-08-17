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Çin'den Ankara'ya Gelen Robot Garson Fiko Zam İstiyor, İşçileri Patrona Karşı Gaza Getiriyor

Çin'den Ankara'ya Gelen Robot Garson Fiko Zam İstiyor, İşçileri Patrona Karşı Gaza Getiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 18:16

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Çin’den Ankara’ya getirilen “Fiko” isimli robot garson, kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti. Servis yapan robotun patronundan sürekli zam ve ek izin talep etmesi ise çevredekileri gülümsetti. Maaşı ve haftalık izin hakkı bulunan Fiko, özellikle çocuklu ailelerin dikkatini çekiyor.

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Çin'den Ankara'ya geldi.

Çin'den Ankara'ya geldi.

Ankara’da bir restoranda servis yapan “Fiko” isimli robot garson, kısa sürede müşterilerin dikkatini çekti. Maaş alan ve haftada bir gün izin yapan robotun, patronundan zam istemesi ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Özellikle çocuklu ailelerin Fiko’yu görmek için restorana geldiğini belirten işletmeci Sungur Deligözoğlu, robot garson fikrini Çin’de gördüğünü ve ardından bu sistemi Ankara’ya getirmeye karar verdiğini söyledi.

Fiko’nun restorana geleli henüz 3-4 gün olduğunu aktaran Deligözoğlu, bu kısa sürede robotun yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Çocukların Fiko’yu gördüklerinde büyük heyecan yaşadığını ifade eden işletmeci, müşterilerin robotla tanışmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Fiko, işçileri patrona karşı "gaza getiriyor."

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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