Bir Kuyumcu Kuzeninin Kırıntı Madenciliği Yaparak Topladığı Altınları Paylaştı

Videonun ardından en çok merak edilen konu, dereden çıkan bu altının nereden geldiği ve ne kadar değer taşıdığıydı. Kırıntı madenciliği dünyada yıllardır bilinen, Türkiye'de ise son dönemde sosyal medya sayesinde popülerleşen bir uğraş. Yöntem basit, eski maden yataklarının veya kuyumcu atölyelerinin yakınından geçen dereler, zaman içinde işlenmiş metal atıklarını ve doğal altın izlerini suyla birlikte taşıyor. Kırıntı madenciliği yapanlar altın yıkama tavası ya da metal dedektörü kullanarak dere yatağındaki çakılları eleyip içindeki parıltılı taneleri ayıklıyor.

Toplanan kırıntılar tek tek göz kararıyla değil, kuyumcu terazisinde gram bazında ölçülüyor. Videoda da tam olarak bu adım gösteriliyor. Ardından ayar tespiti yapılıyor, çünkü dereden çıkan malzeme çoğu zaman saf değil, farklı metallerle karışık halde geliyor. Eritme işlemiyle bu karışım ayrıştırılıyor ve geriye kalan gerçek altın miktarı, güncel gram altın fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Yorumlarda sıkça sorulan 'Bunun vergisi var mı?' sorusu da tam bu noktada gündeme geliyor. Çünkü dereden toplanan küçük miktarlardaki kırıntı ile organize maden işletmeciliği arasındaki sınır hala tartışma konusu.

Mahmut Özkök'ün paylaştığı video, bu tartışmayı bir kez daha alevlendirdi. Kimi izleyiciler 'Dere nerede?' diye şakayla sorarken kimileri sürecin şeffaflığını, kimileri de bulunan miktarın gerçekten dereden mi yoksa bir hazırlıkla mı geldiğini sorguladı. Sadece tek bir günde bu kadar altın bulunması ihtimali de pek çok kişiyi bu konuda araştırma yapmaya yönlendirdi.