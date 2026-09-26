Angelina Jolie 24,5 Milyon Dolara Aldığı Tarihi Malikanesini Sattı: 9 Yıllık Kazancı Şaşırttı

Angelina Jolie, malikaneyi Mayıs 2017'de, Brad Pitt'ten ayrılmasının hemen ardından satın almıştı. Oyuncu o dönem bu evi seçmesinin başlıca nedenlerinin, eski eşinin yaşadığı eve yalnızca 5 dakika mesafede olması ve altı çocuğuna yetecek genişlikte bir yaşam alanı sunması olduğunu anlatmıştı.

Aradan geçen dokuz yılın ardından Jolie, bu yılın mayıs ayında evi 29,85 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkardı. Ancak beklenen ilgi gelmedi. Mülk, 24 Eylül 2026'da 24,75 milyon dolara el değiştirdi. Yani son satış rakamı, talep edilen fiyatın yaklaşık 5 milyon dolar altında kaldı.

Alış ile satış arasındaki fark yalnızca 250 bin dolar. Dokuz yıllık enflasyon, bakım giderleri ve vergiler de hesaba katıldığında, Hollywood'un en gözde semtlerinden birindeki bu alımın kârlı bir yatırım olduğunu söylemek oldukça güç. Ağustos ayında Madonna'nın evi görüntülü bağlantıyla gezdiği konuşulsa da malikanenin yeni sahibinin kim olduğu henüz bilinmiyor.