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Angelina Jolie 24,5 Milyon Dolara Aldığı Tarihi Malikanesini Sattı: 9 Yıllık Kazancı Şaşırttı

Angelina Jolie 24,5 Milyon Dolara Aldığı Tarihi Malikanesini Sattı: 9 Yıllık Kazancı Şaşırttı

Angelina Jolie Brad Pitt
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 18:16
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Hollywood yıldızı Angelina Jolie, 2017'de 24,5 milyon dolara satın aldığı Los Feliz'deki tarihi malikanesini 24,75 milyon dolara sattı. Ünlü oyuncunun 9 yılda evden elde ettiği nominal kazanç yalnızca 250 bin dolarda kaldı. Bir dönem efsanevi yönetmen Cecil B. DeMille'in yaşadığı, Charlie Chaplin'in de kısa süre komşu olduğu mülkün yeni sahibinin kimliği ise açıklanmadı.

Kaynak: Patronlar Dünyası-Elif Yıldır Harmankaya

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Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra aldığı evi 9 yıl sonra neredeyse aynı fiyata sattı.

Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra aldığı evi 9 yıl sonra neredeyse aynı fiyata sattı.

Angelina Jolie, malikaneyi Mayıs 2017'de, Brad Pitt'ten ayrılmasının hemen ardından satın almıştı. Oyuncu o dönem bu evi seçmesinin başlıca nedenlerinin, eski eşinin yaşadığı eve yalnızca 5 dakika mesafede olması ve altı çocuğuna yetecek genişlikte bir yaşam alanı sunması olduğunu anlatmıştı.

Aradan geçen dokuz yılın ardından Jolie, bu yılın mayıs ayında evi 29,85 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkardı. Ancak beklenen ilgi gelmedi. Mülk, 24 Eylül 2026'da 24,75 milyon dolara el değiştirdi. Yani son satış rakamı, talep edilen fiyatın yaklaşık 5 milyon dolar altında kaldı.

Alış ile satış arasındaki fark yalnızca 250 bin dolar. Dokuz yıllık enflasyon, bakım giderleri ve vergiler de hesaba katıldığında, Hollywood'un en gözde semtlerinden birindeki bu alımın kârlı bir yatırım olduğunu söylemek oldukça güç. Ağustos ayında Madonna'nın evi görüntülü bağlantıyla gezdiği konuşulsa da malikanenin yeni sahibinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

1913'te inşa edilen malikanede Cecil B. DeMille 43 yıl yaşadı, Charlie Chaplin de komşusu oldu.

1913'te inşa edilen malikanede Cecil B. DeMille 43 yıl yaşadı, Charlie Chaplin de komşusu oldu.

Los Feliz semtindeki korunaklı site Laughlin Park'ın en yüksek noktalarından birinde yer alan malikanenin ana binası 1913'te inşa edildi. Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden Cecil B. DeMille, evi 1916'da yalnızca 27 bin 893 dolara satın aldı ve 1959'daki ölümüne kadar burada yaşadı.

Hemen yanındaki yapıda ise 1918'de kısa bir süre Charlie Chaplin ve ilk eşi Mildred Harris oturdu. DeMille daha sonra bu binayı da alarak iki evi birbirine bağladı. Malikane yıllar boyunca başkanları, iş dünyasının önde gelen isimlerini ve üst düzey askerleri ağırladı. Charlton Heston, 'On Emir' filmine hazırlanırken bir yıl boyunca her pazar buraya geldi. Yul Brynner ise evin akşam yemeklerinin müdavimleri arasındaydı. DeMille'in 1927 yapımı 'The King of Kings' filminin bir sahnesi de mülkteki zeytinlikte çekildi.

Ev, 1990'da 1,5 milyon dolara satıldı ve Jolie'nin alımından önce yaklaşık altı yıl süren kapsamlı bir restorasyondan geçti. Altı yatak odalı malikanede zeytinlik ve gül bahçesinin yanı sıra bir sinema odası, döner merdivenli bir kütüphane ve yürüyüş yolları bulunuyor. Jolie, 2021'de British Vogue'a verdiği röportajda, bu evde yaşarken DeMille ile Chaplin'in vakit geçirdiği bir yere gizlice girmiş gibi hissettiğini anlatmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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