Angelina Jolie 24,5 Milyon Dolara Aldığı Tarihi Malikanesini Sattı: 9 Yıllık Kazancı Şaşırttı
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Hollywood yıldızı Angelina Jolie, 2017'de 24,5 milyon dolara satın aldığı Los Feliz'deki tarihi malikanesini 24,75 milyon dolara sattı. Ünlü oyuncunun 9 yılda evden elde ettiği nominal kazanç yalnızca 250 bin dolarda kaldı. Bir dönem efsanevi yönetmen Cecil B. DeMille'in yaşadığı, Charlie Chaplin'in de kısa süre komşu olduğu mülkün yeni sahibinin kimliği ise açıklanmadı.
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Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra aldığı evi 9 yıl sonra neredeyse aynı fiyata sattı.
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1913'te inşa edilen malikanede Cecil B. DeMille 43 yıl yaşadı, Charlie Chaplin de komşusu oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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