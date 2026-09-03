Kurtlar Vadisi Tombalacı Mehmet ve Poyraz Karayel Bahri Baba'nın Malikanesi 384 Milyon TL'ye Satışa Çıkarıldı
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Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel izleyicilerinin yakından tanıdığı bir malikane, bu kez ekranlarda değil emlak ilanında karşımıza çıktı. Beykoz'da bulunan ve Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak bilinen yapı, 384 milyon TL'lik fiyatıyla satışa çıkarılarak gündem oldu.
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi, yıllar önce ekranlara veda etmesine rağmen dizide kullanılan mekanlar hâlâ izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
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Beykoz'un Mahmutşevketpaşa bölgesinde bulunan mülk için tam 384 milyon TL istendiği öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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