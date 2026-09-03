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Kurtlar Vadisi Tombalacı Mehmet ve Poyraz Karayel Bahri Baba'nın Malikanesi 384 Milyon TL'ye Satışa Çıkarıldı

Kurtlar Vadisi Tombalacı Mehmet ve Poyraz Karayel Bahri Baba'nın Malikanesi 384 Milyon TL'ye Satışa Çıkarıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2026 - 14:54
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Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel izleyicilerinin yakından tanıdığı bir malikane, bu kez ekranlarda değil emlak ilanında karşımıza çıktı. Beykoz'da bulunan ve Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak bilinen yapı, 384 milyon TL'lik fiyatıyla satışa çıkarılarak gündem oldu.

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi, yıllar önce ekranlara veda etmesine rağmen dizide kullanılan mekanlar hâlâ izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi, yıllar önce ekranlara veda etmesine rağmen dizide kullanılan mekanlar hâlâ izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi, yıllar önce ekranlara veda etmesine rağmen dizideki karakterler, mekanlar hala izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu kez dizinin unutulmaz karakterlerinden Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak bilinen dev yapı, satış ilanıyla gündeme geldi. Üstelik söz konusu malikane yalnızca Kurtlar Vadisi ile değil, bir başka sevilen diziyle de bağlantılı. Unutulmaz dizilerden biri olan Poyraz Karayel'de Bahri Baba'nın villası olarak bilinen bu dev malikane satış fiyatıyla dudak uçuklattı.

Beykoz'un Mahmutşevketpaşa bölgesinde bulunan mülk için tam 384 milyon TL istendiği öğrenildi.

Beykoz'un Mahmutşevketpaşa bölgesinde bulunan mülk için tam 384 milyon TL istendiği öğrenildi.

Bir satış sitesinde yer alan ilanda, malikanenin değeri 384 milyon TL olduğu bilgisi yer aldı. Satışa çıkarılan mülk, ilan bilgilerinde klasik bir villa yerine geniş bir “çiftlik evi/yaşam yerleşkesi” olarak tanımlanıyor. Toplam 7.596 metrekarelik müstakil arazi üzerinde bulunan yapının brüt kullanım alanının 1.600 metrekare olduğu belirtiliyor. İlanda 40 araçlık otopark, açık yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, fitness alanı ve basketbol sahası gibi özellikler sıralanıyor. Ayrıca şömine, güvenlik kamera sistemi, klima, ankastre mutfak, giyinme odası ve yardımcı odası gibi detaylar da bulunuyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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