Kurtlar Vadisi Tombalacı Mehmet ve Poyraz Karayel Bahri Baba'nın Malikanesi 384 Milyon TL'ye Satışa Çıkarıldı

Bir satış sitesinde yer alan ilanda, malikanenin değeri 384 milyon TL olduğu bilgisi yer aldı. Satışa çıkarılan mülk, ilan bilgilerinde klasik bir villa yerine geniş bir “çiftlik evi/yaşam yerleşkesi” olarak tanımlanıyor. Toplam 7.596 metrekarelik müstakil arazi üzerinde bulunan yapının brüt kullanım alanının 1.600 metrekare olduğu belirtiliyor. İlanda 40 araçlık otopark, açık yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, fitness alanı ve basketbol sahası gibi özellikler sıralanıyor. Ayrıca şömine, güvenlik kamera sistemi, klima, ankastre mutfak, giyinme odası ve yardımcı odası gibi detaylar da bulunuyor.