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MasterChef'te Boğazına Yemek Kaçan Emre'yi Mehmet Şef Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

MasterChef'te Boğazına Yemek Kaçan Emre'yi Mehmet Şef Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 08:22
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MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül bölümünde stüdyoda korku dolu anlar yaşandı. Ödül oyunu sırasında boğazına yemek kaçan Emre bir anda nefes almakta zorlandı. Durumu ilk fark eden Mehmet Yalçınkaya yarışmacının yanına koşarak Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından Emre'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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MasterChef'in 25 Eylül bölümünde ödül oyununun ikinci etabında Mavi Takım'dan Emre bir anda nefes almakta zorlandı.

MasterChef'in 25 Eylül bölümünde ödül oyununun ikinci etabında Mavi Takım'dan Emre bir anda nefes almakta zorlandı.

MasterChef Türkiye'de haftanın son bölümü yoğun bir takım oyunuyla başladı. Kırmızı ve mavi takımlar 'Türkiye'den ve dünyadan sebze yemekleri' temasıyla imam bayıldıdan caponataya, karnabahar steakten balkabaklı cheesecake'e kadar 11 farklı tabak hazırladı.

Takım oyununu kazanan Mavi Takım, ardından bireysel ödül oyunu için tezgâh başına geçti. Yarışmacılardan Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürünü Bayramiç beyazını kullanarak yaratıcı bir tabak çıkarmaları istendi.

Ancak oyunun ikinci etabında kimsenin beklemediği bir an yaşandı. Kendisine verilen ürünü yiyen Emre'nin boğazına yemek kaçtı ve yarışmacı bir anda nefes almakta zorlanmaya başladı.

Emre'nin durumunu ilk fark eden Mehmet Yalçınkaya vakit kaybetmeden yarışmacının yanına koştu ve Heimlich manevrası uyguladı.

Emre'nin durumunu ilk fark eden Mehmet Yalçınkaya vakit kaybetmeden yarışmacının yanına koştu ve Heimlich manevrası uyguladı.

Stüdyodakiler ne olduğunu anlamaya çalışırken Mehmet Şef, nefes yolunun yeniden açılması için Emre'ye müdahale etti. Manevranın ardından Emre yeniden rahat nefes almaya başladı.

Heimlich manevrası, soluk yoluna yabancı bir cisim kaçtığında karın bölgesine yapılan ani baskılarla nefes yolunu açmayı amaçlayan bir ilk yardım tekniği olarak biliniyor.

Yarışmacıyı sakinleştirmeye çalışan Mehmet Yalçınkaya'nın o anki sözleri de dikkat çekti: 'Bırak bırak... Gel otur biraz. Gel sakinleş. Bu benim en korktuğum şeydir biliyor musun?'

Müdahalenin ardından Emre'nin durumu yapımdaki sağlık ekibi tarafından da kontrol edildi. Stüdyodaki endişeli bekleyiş kısa sürede yerini rahatlamaya bıraktı.

Kendini kısa sürede toparlayan Emre yanındakileri rahatlattı, ödül oyununda ise 100 bin TL'nin sahibi Nilay oldu.

Kendini kısa sürede toparlayan Emre yanındakileri rahatlattı, ödül oyununda ise 100 bin TL'nin sahibi Nilay oldu.

Yaşadığı korkuyu kısa sürede atlatan Emre, yanındakileri 'Yutamadım, boğazıma kaçtı. Şimdi iyiyim' sözleriyle rahatlattı. Bölümün devamında ödül oyununda Bahar ve Nilay final ikilisine kaldı. 100 bin TL'lik ödülü kazanan isim Nilay oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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