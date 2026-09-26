MasterChef'te Boğazına Yemek Kaçan Emre'yi Mehmet Şef Heimlich Manevrasıyla Kurtardı
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MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül bölümünde stüdyoda korku dolu anlar yaşandı. Ödül oyunu sırasında boğazına yemek kaçan Emre bir anda nefes almakta zorlandı. Durumu ilk fark eden Mehmet Yalçınkaya yarışmacının yanına koşarak Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından Emre'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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MasterChef'in 25 Eylül bölümünde ödül oyununun ikinci etabında Mavi Takım'dan Emre bir anda nefes almakta zorlandı.
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Emre'nin durumunu ilk fark eden Mehmet Yalçınkaya vakit kaybetmeden yarışmacının yanına koştu ve Heimlich manevrası uyguladı.
Kendini kısa sürede toparlayan Emre yanındakileri rahatlattı, ödül oyununda ise 100 bin TL'nin sahibi Nilay oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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