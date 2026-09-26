Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Tek Celsede Boşandı: Barış Yurtçu'nun Babasının Yorumu Gündem Oldu

Baysal ile şarkıcı Barış Yurtçu, 2016'da başlayan ilişkilerini 2019'da Çeşme'de evlilikle taçlandırmıştı. Birlikteliklerini genellikle gözlerden uzak yaşayan çiftin ayrıldığına dair haberler ise bu yaz ortaya çıkmaya başladı.

Posta'nın aktardığına göre Baysal, temmuz ayında boşanma davası açtı. Haberde, çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve davanın taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine çekişmeli hale geldiği öne sürüldü. Bu süreçte Baysal'ın sosyal medya hesabından Yurtçu soyadını ve eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırması da dikkat çekti.

Ayrılığın nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle aldatma iddiasının konuşulması üzerine Barış Yurtçu'nun avukatı bir açıklama yaparak bu iddiayı açıkça yalanladı. Açıklamada, dava hakkında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi. Dolayısıyla çiftin ayrılık nedenine dair sosyal medyada konuşulanları kesinleşmiş bir bilgi gibi değerlendirmemek gerekiyor.