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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Tek Celsede Boşandı: Barış Yurtçu'nun Babasının Yorumu Gündem Oldu

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Tek Celsede Boşandı: Barış Yurtçu'nun Babasının Yorumu Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 08:33
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Yedi yıllık evlilik sona erdi. Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun tek celsede boşandığı öğrenildi. Ayrılık sürecinde ortaya atılan iddialar, Yurtçu cephesinden gelen açıklamayla da konuşulmuştu. Şimdi ise boşanma haberinin altına Barış Yurtçu'nun babası Ufuk Yurtçu'nun bıraktığı yorum gündemde.

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Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle ekranda olan Deniz Baysal, bu kez özel hayatından gelen haberle gündemde.

Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle ekranda olan Deniz Baysal, bu kez özel hayatından gelen haberle gündemde.

Baysal ile şarkıcı Barış Yurtçu, 2016'da başlayan ilişkilerini 2019'da Çeşme'de evlilikle taçlandırmıştı. Birlikteliklerini genellikle gözlerden uzak yaşayan çiftin ayrıldığına dair haberler ise bu yaz ortaya çıkmaya başladı.

Posta'nın aktardığına göre Baysal, temmuz ayında boşanma davası açtı. Haberde, çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve davanın taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine çekişmeli hale geldiği öne sürüldü. Bu süreçte Baysal'ın sosyal medya hesabından Yurtçu soyadını ve eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırması da dikkat çekti.

Ayrılığın nedenine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle aldatma iddiasının konuşulması üzerine Barış Yurtçu'nun avukatı bir açıklama yaparak bu iddiayı açıkça yalanladı. Açıklamada, dava hakkında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi. Dolayısıyla çiftin ayrılık nedenine dair sosyal medyada konuşulanları kesinleşmiş bir bilgi gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, tek celsede boşandı.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, tek celsede boşandı.

Böylece 2019'da başlayan evlilikleri yaklaşık yedi yılın ardından sona ermiş oldu.

Çiftin boşanacağına yönelik haberler yeni değildi; ancak daha önce davanın çekişmeli ilerlediği aktarılmıştı. Bu nedenle tek celsede gelen boşanma haberi dikkat çekti. Sürecin nasıl sonuçlandığına ya da tarafların kendi aralarında hangi konularda uzlaştığına dair doğrulanmış bir ayrıntı ise paylaşılmadı.

Boşanma haberinin ardından gözler iki isimden gelecek açıklamalara çevrilirken sosyal medyada başka bir yorum öne çıktı. Bu kez konuşulan kişi, Barış Yurtçu'nun babası Ufuk Yurtçu oldu.

Barış Yurtçu'nun babasının yorumu gündem oldu

Barış Yurtçu'nun babasının yorumu gündem oldu

Ufuk Yurtçu, boşanma haberinin yer aldığı bir paylaşımın altına büyük harflerle “BARIŞ YURTÇU, DENİZ BAYSALDAN TEK CELSEDE BOŞANMIŞTIR.” yazdı. Mesajının sonuna da bir kalp emojisi ekledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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