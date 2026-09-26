Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Tek Celsede Boşandı: Barış Yurtçu'nun Babasının Yorumu Gündem Oldu
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Yedi yıllık evlilik sona erdi. Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun tek celsede boşandığı öğrenildi. Ayrılık sürecinde ortaya atılan iddialar, Yurtçu cephesinden gelen açıklamayla da konuşulmuştu. Şimdi ise boşanma haberinin altına Barış Yurtçu'nun babası Ufuk Yurtçu'nun bıraktığı yorum gündemde.
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Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle ekranda olan Deniz Baysal, bu kez özel hayatından gelen haberle gündemde.
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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, tek celsede boşandı.
Barış Yurtçu'nun babasının yorumu gündem oldu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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