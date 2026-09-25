Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'nı Sallayacak: Podyumda Ünlü İsimlerle Aynı Sahnede Olacak!
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25.09.2026 - 11:13
Türk oyuncuların uluslararası podyumlarda boy göstermesine giderek daha çok alışıyoruz. Serenay Sarıkaya, 28 Eylül'de Paris'te düzenlenecek L'Oréal Paris'in ünlü 'You're Worth It' defilesinde podyuma çıkacak. Eyfel Kulesi manzaralı Place Joffre'da gerçekleşecek gösteri, yıllardır dünyaca tanınmış isimleri bir araya getiren markanın en gözde etkinliklerinden biri. İşte Sarıkaya'yı bu podyumda kimlerin beklediğine dair bilmeniz gerekenler.
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Serenay Sarıkaya, 28 Eylül'de Paris'te podyuma çıkacak.
Aynı podyumda Kendall Jenner de olacak.
Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell de kadroda.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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