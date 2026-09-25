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Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'nı Sallayacak: Podyumda Ünlü İsimlerle Aynı Sahnede Olacak!

Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'nı Sallayacak: Podyumda Ünlü İsimlerle Aynı Sahnede Olacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
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25.09.2026 - 11:13

Türk oyuncuların uluslararası podyumlarda boy göstermesine giderek daha çok alışıyoruz. Serenay Sarıkaya, 28 Eylül'de Paris'te düzenlenecek L'Oréal Paris'in ünlü 'You're Worth It' defilesinde podyuma çıkacak. Eyfel Kulesi manzaralı Place Joffre'da gerçekleşecek gösteri, yıllardır dünyaca tanınmış isimleri bir araya getiren markanın en gözde etkinliklerinden biri. İşte Sarıkaya'yı bu podyumda kimlerin beklediğine dair bilmeniz gerekenler.

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Serenay Sarıkaya, 28 Eylül'de Paris'te podyuma çıkacak.

Serenay Sarıkaya, 28 Eylül'de Paris'te podyuma çıkacak.

Oyuncu, L'Oréal Paris'in Spring/Summer 2026 defilesinde yer alacak. Marka, yıllardır 'You're Worth It' sloganıyla kadın güçlenmesini vurgulayan bu defileye dünyanın dört bir yanından tanınmış isimleri davet ediyor. Sarıkaya'nın bu listeye eklenmesi, oyuncunun uluslararası modada da adının geçtiğini bir kez daha gösteriyor.

Aynı podyumda Kendall Jenner de olacak.

Aynı podyumda Kendall Jenner de olacak.

Defilenin en dikkat çeken isimlerinden biri, geçmiş yıllarda da bu etkinlikte podyuma çıkan Kendall Jenner. Model, geçen sezon sergilediği cesur tasarımlarla gündem olmuştu; bu yıl da L'Oréal Paris kadrosunda yer alıyor.

Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell de kadroda.

Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell de kadroda.

Defile, tek bir kuşağa ya da tek bir star profiline sınırlı kalmıyor. Cara Delevingne'den 88 yaşındaki oyuncu Jane Fonda'ya, Eva Longoria'dan Kristen Bell'e, Simone Ashley'den Andie MacDowell'a kadar farklı kuşaklardan pek çok tanıdık yüz aynı podyumda buluşacak. L'Oréal Paris'in bu çok kuşaklı kadro anlayışı, defileyi her yıl magazin dünyasının en çok konuşulan etkinliklerinden birine dönüştürüyor.

Kısacası, 28 Eylül'de Paris'teki bu podyum birbirinden ünlü isimleri bir araya getirecek. Serenay Sarıkaya'nın bu star kadrosu içindeki yeri de defile günü yakından izlenecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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