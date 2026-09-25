Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'nı Sallayacak: Podyumda Ünlü İsimlerle Aynı Sahnede Olacak!

Defile, tek bir kuşağa ya da tek bir star profiline sınırlı kalmıyor. Cara Delevingne'den 88 yaşındaki oyuncu Jane Fonda'ya, Eva Longoria'dan Kristen Bell'e, Simone Ashley'den Andie MacDowell'a kadar farklı kuşaklardan pek çok tanıdık yüz aynı podyumda buluşacak. L'Oréal Paris'in bu çok kuşaklı kadro anlayışı, defileyi her yıl magazin dünyasının en çok konuşulan etkinliklerinden birine dönüştürüyor.

Kısacası, 28 Eylül'de Paris'teki bu podyum birbirinden ünlü isimleri bir araya getirecek. Serenay Sarıkaya'nın bu star kadrosu içindeki yeri de defile günü yakından izlenecek.