Tahin Kavanozunu Ters Çevirin: Nedenini Öğrenince Hep Böyle Yapacaksınız
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Market rafından bir kavanoz tahin alırken markaya ve fiyata bakmak kadar, kavanozun içine göz atmak da işe yarıyor. Yağ ile susam ezmesinin ne kadar ayrıştığı, tahinin tazeliği hakkında önemli bir ipucu verebiliyor. Üstelik eve geldikten sonra kavanozu kapağı sıkıca kapalıyken ters çevirip saklamak, üste çıkan yağın yeniden ezmeye karışmasına yardımcı olabiliyor.
Peki, tahin alırken ve saklarken nelere dikkat etmek gerekiyor?
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Kavanozun üstünde yağ birikmesi tahinin doğal yapısından kaynaklanıyor.
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Kapağı sıkıca kapalı kavanozu ters çevirip saklamak, yağın ezmeye geri karışmasına yardımcı olabiliyor.
Tahini kullanmadan önce her seferinde iyice karıştırmak gerekiyor.
Açılan tahini buzdolabında saklamak mümkün ama bu kıvamını değiştirebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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