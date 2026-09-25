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Tahin Kavanozunu Ters Çevirin: Nedenini Öğrenince Hep Böyle Yapacaksınız

Tahin Kavanozunu Ters Çevirin: Nedenini Öğrenince Hep Böyle Yapacaksınız

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 11:26
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Market rafından bir kavanoz tahin alırken markaya ve fiyata bakmak kadar, kavanozun içine göz atmak da işe yarıyor. Yağ ile susam ezmesinin ne kadar ayrıştığı, tahinin tazeliği hakkında önemli bir ipucu verebiliyor. Üstelik eve geldikten sonra kavanozu kapağı sıkıca kapalıyken ters çevirip saklamak, üste çıkan yağın yeniden ezmeye karışmasına yardımcı olabiliyor.

Peki, tahin alırken ve saklarken nelere dikkat etmek gerekiyor?

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Kavanozun üstünde yağ birikmesi tahinin doğal yapısından kaynaklanıyor.

Kavanozun üstünde yağ birikmesi tahinin doğal yapısından kaynaklanıyor.

Tahin genellikle susamın kabuğundan ayrılıp kavrulduktan sonra ezilmesiyle yapılıyor. İçinde susamdan başka bir şey olmuyor, bazen yalnızca tuz ekleniyor. Çoğu zaman koruyucu da içermiyor. Zamanla susam yağı ezmeden ayrılıp kavanozun üstünde toplanabiliyor.

Tahinin kıvamı ve tadı da susamın türüne, nereden geldiğine ve kavrulup kavrulmadığına göre değişiyor:

  • Açık Renkli Tahinler: Daha akışkan, kremsi bir kıvamda oluyor ve tadı daha az acımsı oluyor.

  • Koyu Renkli Tahinler: Kavrulmuş ya da doğal olarak koyu susamdan yapılanlar daha yoğun, daha pütürlü ve belirgin bir acımsı tada sahip oluyor.

Kapağı sıkıca kapalı kavanozu ters çevirip saklamak, yağın ezmeye geri karışmasına yardımcı olabiliyor.

Kapağı sıkıca kapalı kavanozu ters çevirip saklamak, yağın ezmeye geri karışmasına yardımcı olabiliyor.

Uzun süre bekleyen bir kavanozda tahin sertleşebiliyor ve kaşıkla karıştırmak zorlaşabiliyor. Böyle durumlarda kavanozun, kapağı sıkıca kapatılarak ters çevrilip kilerde saklanması öneriliyor.

Bu sayede üstte biriken susam yağı yavaş yavaş ezmenin içine geri süzülüyor ve tahini yeniden karıştırmak kolaylaşıyor. Yine de bu yöntemin kusursuz bir çözüm olmadığı belirtiliyor.

Tahini kullanmadan önce her seferinde iyice karıştırmak gerekiyor.

Tahini kullanmadan önce her seferinde iyice karıştırmak gerekiyor.

Üste çıkan yağ, karıştırıldığında yeniden ezmeye karışıyor. Kaşıkla karışmayacak kadar sertleşen tahin için sağlam bir kaşık ya da doğrudan kavanozun içinde kullanılan bir el blenderı işe yarayabiliyor.

Bazı yemek uzmanları ise blender ya da mutfak robotunun hızının tahinin sertleşip topaklanmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Böyle bir durumda tahin, azar azar su eklenerek elle çırpılıp düzeltilebiliyor.

Açılan tahini buzdolabında saklamak mümkün ama bu kıvamını değiştirebiliyor.

Açılan tahini buzdolabında saklamak mümkün ama bu kıvamını değiştirebiliyor.

Tahinin raf ömrü sınırsız değil. Açıldıktan sonra serin ve karanlık bir yerde bir yıla kadar saklanabiliyor. Buzdolabında saklamak ise doğal yağ ayrışmasını azaltıyor ama tahini daha koyu ve sert hale getiriyor. Bazı yemek uzmanları açılan tahinin doğrudan buzdolabında saklanmasını öneriyor.

Saklarken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta daha var:

  • Kıvam Tercihi: Daha akışkan bir tahin isteyenler kilerde, fıstık ezmesi kıvamını sevenler buzdolabında saklayabiliyor.

  • Temiz Kaşık: Kavanoza asla ıslak ya da kirli kaşık sokulmamalı. Bu, bakteri üremesine ve tahinin bozulmasına yol açabiliyor.

  • Tüketim Süresi: Bazı üreticiler, en iyi tat ve kıvam için tahinin satın alındıktan sonraki 6 ay içinde tüketilmesini öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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