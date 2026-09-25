Tahin Kavanozunu Ters Çevirin: Nedenini Öğrenince Hep Böyle Yapacaksınız

Üste çıkan yağ, karıştırıldığında yeniden ezmeye karışıyor. Kaşıkla karışmayacak kadar sertleşen tahin için sağlam bir kaşık ya da doğrudan kavanozun içinde kullanılan bir el blenderı işe yarayabiliyor.

Bazı yemek uzmanları ise blender ya da mutfak robotunun hızının tahinin sertleşip topaklanmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Böyle bir durumda tahin, azar azar su eklenerek elle çırpılıp düzeltilebiliyor.