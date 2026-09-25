Naftalin Aslında Bir Böcek İlacı! Kışlıkları Kokusuz Saklamanın 5 Yolu
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Kışlıkları dolaptan çıkarırken burnunuza gelen o keskin naftalin kokusu, sanıldığı kadar masum değil.
ABD Ulusal Pestisit Bilgi Merkezi'ne göre naftalin kokusunu aldığınızda aslında böcek ilacı soluyorsunuz. İyi haber şu: Bir dahaki sefere kışlıkları kaldırırken naftaline hiç gerek kalmadan hem güveyi uzak tutmanın hem de kötü kokuyu önlemenin yolları var.
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