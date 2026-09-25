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Naftalin Aslında Bir Böcek İlacı! Kışlıkları Kokusuz Saklamanın 5 Yolu

Naftalin Aslında Bir Böcek İlacı! Kışlıkları Kokusuz Saklamanın 5 Yolu

Temizlik
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 11:36
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Kışlıkları dolaptan çıkarırken burnunuza gelen o keskin naftalin kokusu, sanıldığı kadar masum değil.

ABD Ulusal Pestisit Bilgi Merkezi'ne göre naftalin kokusunu aldığınızda aslında böcek ilacı soluyorsunuz. İyi haber şu: Bir dahaki sefere kışlıkları kaldırırken naftaline hiç gerek kalmadan hem güveyi uzak tutmanın hem de kötü kokuyu önlemenin yolları var.

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Naftalin Neden Masum Değil?

Naftalin Neden Masum Değil?

Naftalin topları neredeyse tamamen etken maddeden oluşuyor: naftalin ya da paradiklorobenzen. NPIC'in açıklamasına göre bu toplar zamanla katı hâlden zehirli buhara dönüşüyor ve aldığınız koku, soluduğunuz böcek ilacının kendisi. Yüksek düzeyde maruz kalanlarda baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi görülebiliyor.

Asıl risk ise çocuklar ve evcil hayvanlar için. Şekere benzeyen toplar kolayca yutulabiliyor ve NPIC'e göre küçük bir çocuk için tek bir top bile ciddi zarar verebiliyor.

Peki yazlık kıyafetleri nasıl saklayalım?

Peki yazlık kıyafetleri nasıl saklayalım?

Güveyi uzak tutmanın en etkili yolu, kıyafetleri temiz kaldırmak. Purdue Üniversitesi'nin güve rehberine göre ter ve yemek lekeleri güve larvalarının gelişmesini kolaylaştırıyor. Temiz görünen bir kazak bile üzerindeki görünmez lekeler yüzünden güveyi çekebiliyor.

Yün sektörünün uluslararası kuruluşu Woolmark da aynı noktayı vurguluyor: Temizlenmeden kaldırılan kıyafetlerde kötü koku ve kalıcı lekeler oluşuyor.

Yani, güve oluşmasını engellemek için naftalin kullanmak yerine öncelikle kıyafetlerinizi temiz bir şekilde kaldırın.

Naftalin Yerine Sedir ya da Lavanta

Naftalin Yerine Sedir ya da Lavanta

Woolmark, naftalin yerine sedir ağacından yapılmış blokları öneriyor. Kuruluşa göre sedir hem güveye karşı koruyor hem de kıyafetlere naftalin gibi ağır ve çıkmayan bir koku bırakmıyor.

Deri ve kürk için ise durum farklı. Sedir bu malzemeleri kurutabildiği için Woolmark bunların yanına lavanta keseleri konmasını tavsiye ediyor.

Nefes Alan Torba Kullanın, Ara Sıra Kontrol Edin

Nefes Alan Torba Kullanın, Ara Sıra Kontrol Edin

Vakumlu poşetler yer kazandırıyor ama Woolmark'a göre kıyafetin nefes almasına izin vermiyor ve içeride nem biriktirebiliyor. Kötü kokunun asıl kaynağı da bu nem. Vakumlu poşet kullanacaksanız içine birkaç silika jel paketi koymak nemi çekmeye yardımcı oluyor. 

Hassas kıyafetler için ise yüzde yüz pamuk ya da yün torbalar daha güvenli, çünkü kumaşın hava almasını sağlıyor. Katların arasına konan ince kâğıt da sararmayı ve fermuarlara takılmayı önlüyor.

Son adım basit ama sık atlanıyor: Kaldırdığınız kıyafetleri ara sıra kontrol edin, içeride nem ya da böcek olup olmadığına bakın.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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