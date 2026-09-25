Naftalin Aslında Bir Böcek İlacı! Kışlıkları Kokusuz Saklamanın 5 Yolu

Naftalin topları neredeyse tamamen etken maddeden oluşuyor: naftalin ya da paradiklorobenzen. NPIC'in açıklamasına göre bu toplar zamanla katı hâlden zehirli buhara dönüşüyor ve aldığınız koku, soluduğunuz böcek ilacının kendisi. Yüksek düzeyde maruz kalanlarda baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi görülebiliyor.

Asıl risk ise çocuklar ve evcil hayvanlar için. Şekere benzeyen toplar kolayca yutulabiliyor ve NPIC'e göre küçük bir çocuk için tek bir top bile ciddi zarar verebiliyor.