Son Dakika Yapılan Planların Beklenmedik Şekilde İyi Gitmesinin 10 Nedeni
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Kabul edelim son dakika, tamamen spontane olarak yapılan planlar beklenmedik şekilde çok iyi gider... Peki neden? Gelin bu sırrı birlikte keşfedelim!
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1. Sosyal medyadaki o "mükemmel gece" baskısı yok olur.
2. Psikolojik hazırsızlığın getirdiği o hafiflik...
3. Karar yorgunluğu yerini spontaneliğe bırakır.
4. Aşırı düşünmekten kurtulunur.
5. Sıfır beklenti yönetimi olur.
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6. Keşif duygusunu tetikler.
7. Grup içi dinamikler anında eşitlenir.
8. Kaçırma korkusu tam tersine döner.
9. Hafızada kalıcı bir iz bırakır.
10. Esnemeye imkan tanır.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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