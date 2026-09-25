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Final İddiasıyla Gündeme Gelen Dizi Total'de Listeye Giremedi: 24 Eylül Reyting Sonuçları Belli Oldu

Final İddiasıyla Gündeme Gelen Dizi Total'de Listeye Giremedi: 24 Eylül Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 12:18
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24 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Geçen hafta zirveyi maça bırakan diziler, bu perşembe yarışı kendi aralarında yaptı. Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de ikinci bölümüyle Güneşin Doğduğu Yer, NOW'da yeni sezona dönen Halef: Köklerin Çağrısı ve Show TV'de Muhtemel Aşk aynı akşam ekrandaydı. Yaz aylarında final iddialarıyla gündeme gelen Muhtemel Aşk'ın aldığı sonuç ise yine konuşulacak cinsten.

İşte 24 Eylül Perşembe reyting sonuçları...

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Muhtemel Aşk, yaz aylarında 4 reytingi göremeyince erken final iddiasıyla gündeme gelmişti.

Muhtemel Aşk, yaz aylarında 4 reytingi göremeyince erken final iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan Muhtemel Aşk, Show TV'nin yaz sezonuna iddialı bir girişle başlamıştı. Temmuz sonunda dizinin 4 reytingin altında kalması, sosyal medyada 'erken final' söylentilerini alevlendirdi.

İlk yanıt dizinin Melis'i Hayal Köseoğlu'ndan geldi. Köseoğlu bir canlı yayında iddiaları yalanladı ve 'Bir günde 6 milyon izlenen dizi final mi olur?' dedi. Kanaldan bugüne kadar bir final kararı açıklanmadı, dizi yeni sezonda da yoluna devam ediyor.

Sevdiğim Sensin Total ve ABC1'de zirveye çıktı, Güneşin Doğduğu Yer AB'de liderliği aldı.

Sevdiğim Sensin Total ve ABC1'de zirveye çıktı, Güneşin Doğduğu Yer AB'de liderliği aldı.

Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i Total'de 5,13, ABC1'de 5,10 reytingle gecenin birincisi oldu. Asıl sürpriz ABC1'deydi. Geçen hafta bu kategoride Güneşin Doğduğu Yer'in gerisinde kalan dizi, bu kez rakibini geride bıraktı.

Burak Özçivit ile Başak Gümülcine'yi buluşturan Güneşin Doğduğu Yer ise ikinci bölümünde AB'de 4,26 reytingle zirveye yerleşti. Dizi Total'de 4,35, ABC1'de 4,72 reyting aldı. Üç kategoride de iki rakip arasındaki fark bir puanın altında kaldı; perşembe akşamlarının kapışması daha yeni başlıyor.

Muhtemel Aşk üst üste ikinci hafta Total listesine giremedi, Halef yeni sezona altıncı sıradan başladı.

Muhtemel Aşk üst üste ikinci hafta Total listesine giremedi, Halef yeni sezona altıncı sıradan başladı.

Muhtemel Aşk için tablo pek iç açıcı değil. Dizi geçen haftanın ardından bu perşembe de Total'de ilk 10'un dışında kaldı. Geçen hafta AB'de 7., ABC1'de 6. olan dizi, bu kez AB'de 2,14 reytingle 10., ABC1'de 2,73 reytingle 9. sıraya ancak tutunabildi.

Aybüke Pusat'sız ilk bölümüyle ekrana dönen Halef: Köklerin Çağrısı ise Total'de 3,30 reytingle altıncı oldu, AB ve ABC1'de sekizinci sırada kaldı. MasterChef Türkiye AB'de 3,27 reytingle dördüncülüğe yükseldi. Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üç kategoride de ilk 3'e girip akşam dizilerinin arasına sıkıştı.

24 Eylül Perşembe Total reyting sonuçları

1. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 5,13

2. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,35

3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 3,90

4. Esra Erol'da (ATV) - 3,68

5. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 3,53

6. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,30

7. MasterChef Türkiye (TV8) - 2,68

8. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 2,63

9. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW) - 2,54

10. ATV Ana Haber (ATV) - 2,36

24 Eylül Perşembe AB reyting sonuçları

1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,26

2. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 3,96

3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 3,50

4. MasterChef Türkiye (TV8) - 3,27

5. Esra Erol'da (ATV) - 3,05

6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 2,63

7. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 2,54

8. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 2,42

9. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV) - 2,32

10. Muhtemel Aşk (Show TV) - 2,14

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24 Eylül Perşembe ABC1 reyting sonuçları

1. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 5,10

2. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,72

3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 4,66

4. MasterChef Türkiye (TV8) - 3,54

5. Esra Erol'da (ATV) - 3,30

6. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 3,15

7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 3,09

8. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 2,89

9. Muhtemel Aşk (Show TV) - 2,73

10. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW) - 2,43

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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