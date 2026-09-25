Final İddiasıyla Gündeme Gelen Dizi Total'de Listeye Giremedi: 24 Eylül Reyting Sonuçları Belli Oldu
24 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Geçen hafta zirveyi maça bırakan diziler, bu perşembe yarışı kendi aralarında yaptı. Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de ikinci bölümüyle Güneşin Doğduğu Yer, NOW'da yeni sezona dönen Halef: Köklerin Çağrısı ve Show TV'de Muhtemel Aşk aynı akşam ekrandaydı. Yaz aylarında final iddialarıyla gündeme gelen Muhtemel Aşk'ın aldığı sonuç ise yine konuşulacak cinsten.
İşte 24 Eylül Perşembe reyting sonuçları...
Muhtemel Aşk, yaz aylarında 4 reytingi göremeyince erken final iddiasıyla gündeme gelmişti.
Sevdiğim Sensin Total ve ABC1'de zirveye çıktı, Güneşin Doğduğu Yer AB'de liderliği aldı.
Muhtemel Aşk üst üste ikinci hafta Total listesine giremedi, Halef yeni sezona altıncı sıradan başladı.
24 Eylül Perşembe Total reyting sonuçları
1. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 5,13
2. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,35
3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 3,90
4. Esra Erol'da (ATV) - 3,68
5. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 3,53
6. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,30
7. MasterChef Türkiye (TV8) - 2,68
8. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 2,63
9. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW) - 2,54
10. ATV Ana Haber (ATV) - 2,36
24 Eylül Perşembe AB reyting sonuçları
1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,26
2. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 3,96
3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 3,50
4. MasterChef Türkiye (TV8) - 3,27
5. Esra Erol'da (ATV) - 3,05
6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 2,63
7. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 2,54
8. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 2,42
9. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV) - 2,32
10. Muhtemel Aşk (Show TV) - 2,14
24 Eylül Perşembe ABC1 reyting sonuçları
1. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 5,10
2. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,72
3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 4,66
4. MasterChef Türkiye (TV8) - 3,54
5. Esra Erol'da (ATV) - 3,30
6. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 3,15
7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 3,09
8. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 2,89
9. Muhtemel Aşk (Show TV) - 2,73
10. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW) - 2,43
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