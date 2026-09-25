Final İddiasıyla Gündeme Gelen Dizi Total'de Listeye Giremedi: 24 Eylül Reyting Sonuçları Belli Oldu

Muhtemel Aşk için tablo pek iç açıcı değil. Dizi geçen haftanın ardından bu perşembe de Total'de ilk 10'un dışında kaldı. Geçen hafta AB'de 7., ABC1'de 6. olan dizi, bu kez AB'de 2,14 reytingle 10., ABC1'de 2,73 reytingle 9. sıraya ancak tutunabildi.

Aybüke Pusat'sız ilk bölümüyle ekrana dönen Halef: Köklerin Çağrısı ise Total'de 3,30 reytingle altıncı oldu, AB ve ABC1'de sekizinci sırada kaldı. MasterChef Türkiye AB'de 3,27 reytingle dördüncülüğe yükseldi. Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üç kategoride de ilk 3'e girip akşam dizilerinin arasına sıkıştı.