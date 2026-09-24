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Reytinglerde Tutunamayan A.B.İ. ve Aşk ve Taht Final Yapıyor, Ekranda 33 Dizi Kalıyor

Reytinglerde Tutunamayan A.B.İ. ve Aşk ve Taht Final Yapıyor, Ekranda 33 Dizi Kalıyor

yerli dizi Reyting A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 17:35
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Sezon daha yeni başlamışken ATV'den iki final haberi birden geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'si ve Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht, 5. bölümleriyle ekrana veda edecek. Böylece 35 diziyle açılan 2026-2027 sezonunda ekranda kalan dizi sayısı 33'e düşüyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ., ikinci sezonunun 5. bölümünde final yapacak.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ., ikinci sezonunun 5. bölümünde final yapacak.

A.B.İ. geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak 13 Ocak 2026'da ekrana gelmişti. Afra Saraçoğlu'nun vedasının ardından ikinci sezonda kadro neredeyse baştan kuruldu, yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın oturdu ve Karadayı'nın efsane ikilisi yeniden bir araya geldi.

Ancak bütün bu hamleler diziyi reytinglerde istenen yere taşımadı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre final kararı 22 Eylül Salı reytinglerinin ardından alındı. İşin dikkat çekici tarafı, dizinin o akşam Total, AB ve ABC1'in üçünde de bir önceki haftaya göre yükselmiş olmasıydı.

Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı Aşk ve Taht, 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kaldı.

Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı Aşk ve Taht, 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kaldı.

Taylan Biraderler'in yönettiği dönem dizisi için de yolun sonu erken geldi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin ilk 5 bölümü önceden çekilmişti ve kanal, kararı son reytinglere bakarak verecekti.

23 Eylül Çarşamba akşamı tablo netleşti. Aşk ve Taht, AB'de 1,47 ile 13., ABC1'de 1,45 ile 15. oldu. Üstelik aynı gece Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü bile diziyi üç kategorinin üçünde de geride bıraktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk ve Taht da 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

İki finalin ardından ATV'de 4 dizi kalıyor.

İki finalin ardından ATV'de 4 dizi kalıyor.

ATV'nin yeni sezon kadrosu Güneşin Doğduğu Yer, Mercan Köşk, Hamal ve Altı Üstü İstanbul'la devam edecek. Böylece ATV, iki dizisini birden kaybederek yeni sezonda en çok kan kaybeden kanal oldu.

NOW, 9 diziyle yeni sezonun en kalabalık kadrosuna sahip kanal oldu.

Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı, Şapkacı Kadınlar, Adana Ayazı ve Centilmen NOW ekranında yer alacak. Aybüke Pusat'sız ekrana dönen Halef ile Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı ise bu hafta izleyiciyle buluşuyor.

Kanal D, 6 diziyle yarışın en kalabalık ikinci kanalı.

Kanal D'de Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet, İyilik Öğretmeni ve Karakuyu yer alıyor.

Star TV'de 5 dizi ekranda olacak.

Star TV'nin kadrosunda Çirkin, Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve ve Bir Hayat Hikâyesi var.

TRT 1 de 5 diziyle yeni sezonda iddialı.

TRT 1'in kadrosunda Evlilik Güzeldir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat yer alıyor.

Show TV'de 4 dizi bulunuyor, Muhtemel Aşk'ın durumu ise henüz belli değil.

Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş ve Cevher'in yanında Muhtemel Aşk da listede. Ancak dizinin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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