Reytinglerde Tutunamayan A.B.İ. ve Aşk ve Taht Final Yapıyor, Ekranda 33 Dizi Kalıyor
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Sezon daha yeni başlamışken ATV'den iki final haberi birden geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'si ve Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht, 5. bölümleriyle ekrana veda edecek. Böylece 35 diziyle açılan 2026-2027 sezonunda ekranda kalan dizi sayısı 33'e düşüyor.
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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ., ikinci sezonunun 5. bölümünde final yapacak.
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Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı Aşk ve Taht, 3. bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14. sırada kaldı.
İki finalin ardından ATV'de 4 dizi kalıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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