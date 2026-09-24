Reytinglerde Tutunamayan A.B.İ. ve Aşk ve Taht Final Yapıyor, Ekranda 33 Dizi Kalıyor

ATV'nin yeni sezon kadrosu Güneşin Doğduğu Yer, Mercan Köşk, Hamal ve Altı Üstü İstanbul'la devam edecek. Böylece ATV, iki dizisini birden kaybederek yeni sezonda en çok kan kaybeden kanal oldu.

NOW, 9 diziyle yeni sezonun en kalabalık kadrosuna sahip kanal oldu.

Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı, Şapkacı Kadınlar, Adana Ayazı ve Centilmen NOW ekranında yer alacak. Aybüke Pusat'sız ekrana dönen Halef ile Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı ise bu hafta izleyiciyle buluşuyor.

Kanal D, 6 diziyle yarışın en kalabalık ikinci kanalı.

Kanal D'de Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet, İyilik Öğretmeni ve Karakuyu yer alıyor.

Star TV'de 5 dizi ekranda olacak.

Star TV'nin kadrosunda Çirkin, Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve ve Bir Hayat Hikâyesi var.

TRT 1 de 5 diziyle yeni sezonda iddialı.

TRT 1'in kadrosunda Evlilik Güzeldir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat yer alıyor.

Show TV'de 4 dizi bulunuyor, Muhtemel Aşk'ın durumu ise henüz belli değil.

Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş ve Cevher'in yanında Muhtemel Aşk da listede. Ancak dizinin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.