Kızılcık Şerbeti'nde Birbirlerine Girdiler, Sette Dans Ettiler! Salkım ve Elif'ten Eğlenceli Video

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda hikâyeye dahil olan Özge Borak ve Zeynep Parla, dizide anne-kız Salkım ve Elif karakterlerine hayat veriyor. İkilinin dizideki ilişkisi ise pek sakin ilerlemiyor. Özellikle 4. sezon finalinde Elif'in sinir krizi geçirerek annesi Salkım'ı balkondan aşağı atması, anne-kız arasındaki çatışmayı bambaşka bir noktaya taşımıştı. 5. sezonda da Salkım ve Elif arasındaki gerilim devam ederken, kamera arkasından gelen görüntüler dizide yaşananların tam tersini gösterdi.

Özge Borak ve Zeynep Parla, set arasında birlikte çektikleri eğlenceli videoyu paylaştı.

Hepsi grubunun sevilen şarkılarından “Yalan” eşliğinde kamera karşısına geçen ikili, bir yandan dans ederken bir yandan da birbirlerini şakayla hırpaladı.

Dizide oldukça problemli bir anne-kız ilişkisini canlandıran Borak ve Parla'nın kamera arkasındaki eğlenceli halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı.