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Kızılcık Şerbeti'nde Birbirlerine Girdiler, Sette Dans Ettiler! Salkım ve Elif'ten Eğlenceli Video

Kızılcık Şerbeti'nde Birbirlerine Girdiler, Sette Dans Ettiler! Salkım ve Elif'ten Eğlenceli Video

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 17:27
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Kızılcık Şerbeti'nde ilişkileri bir hayli çalkantılı olan Salkım ve Elif, kamera arkasında bambaşka halleriyle karşımıza çıktı. Anne-kızı canlandıran Özge Borak ve Zeynep Parla, Hepsi'nin “Yalan” şarkısıyla dans ettikleri, bir yandan da birbirleriyle şakalaşarak hırpaladıkları eğlenceli set videosunu paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Salkım ve Elif'inin sette dans ettikleri anlar gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Salkım ve Elif'inin sette dans ettikleri anlar gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda hikâyeye dahil olan Özge Borak ve Zeynep Parla, dizide anne-kız Salkım ve Elif karakterlerine hayat veriyor. İkilinin dizideki ilişkisi ise pek sakin ilerlemiyor. Özellikle 4. sezon finalinde Elif'in sinir krizi geçirerek annesi Salkım'ı balkondan aşağı atması, anne-kız arasındaki çatışmayı bambaşka bir noktaya taşımıştı. 5. sezonda da Salkım ve Elif arasındaki gerilim devam ederken, kamera arkasından gelen görüntüler dizide yaşananların tam tersini gösterdi.

Özge Borak ve Zeynep Parla, set arasında birlikte çektikleri eğlenceli videoyu paylaştı.

Hepsi grubunun sevilen şarkılarından “Yalan” eşliğinde kamera karşısına geçen ikili, bir yandan dans ederken bir yandan da birbirlerini şakayla hırpaladı.

Dizide oldukça problemli bir anne-kız ilişkisini canlandıran Borak ve Parla'nın kamera arkasındaki eğlenceli halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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