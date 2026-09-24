Kızılcık Şerbeti'nde Birbirlerine Girdiler, Sette Dans Ettiler! Salkım ve Elif'ten Eğlenceli Video
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Kızılcık Şerbeti'nde ilişkileri bir hayli çalkantılı olan Salkım ve Elif, kamera arkasında bambaşka halleriyle karşımıza çıktı. Anne-kızı canlandıran Özge Borak ve Zeynep Parla, Hepsi'nin “Yalan” şarkısıyla dans ettikleri, bir yandan da birbirleriyle şakalaşarak hırpaladıkları eğlenceli set videosunu paylaştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Salkım ve Elif'inin sette dans ettikleri anlar gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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