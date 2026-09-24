Bu testteki görsellerin çoğunda 'masum' seçeneği yerine daha karanlık, daha tuhaf, daha 'fesat' olanı gördüysen, bunun tesadüf olmadığını söylemeliyiz. Senin zihnin olaylara bakarken otomatik olarak ikinci bir ihtimali, gizli bir anlamı, bir 'ama ya öyle değilse' senaryosunu arıyor. Bu seni kötü bir insan yapmaz tam tersine, çoğu zaman bu tür bir zihin yapısına sahip insanlar daha analitik, daha tetikte ve gerçekten çok yaratıcı oluyor. Ama bir yandan da itiraf etmen gereken bir şey var: bazen kimse sana bir şey yapmamışken bile içinden geçen o 'acaba' sesini susturamıyorsun. Belki de etrafındakiler seni bu kadar 'keskin gözlemci' bulmasının sebebi de tam olarak bu.