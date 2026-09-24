Bu Görsellerde İlk Gördüğün Şey, Aklının Ne Kadar Karanlık Çalıştığını Söylüyor
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Elindeki bir görsele bakıyorsun, sen bir şey görüyorsun ama yanındaki insan bambaşka bir şey görüyor. Sen ilk saniyede neyi görüyorsun? İçgüdüsel olarak seç, düşünme, çünkü bu testin bütün amacı zaten o an aklından ilk geçeni yakalamak.
Hazırsan başlayalım, bakalım zihnin sana ne oyunlar oynuyor?
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1. Kelebek mi, Şeytan mı?
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2. Kalp mi, Yumruk mu?
3. Melek mi, İblis mi?
4. Çiçek mi, Canavar Yüzü mü?
5. Kadın Silüeti mi, Vazo mu?
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6. Sarılma mı, Boğuşma mı?
7. Yaşlı Yüzü mü, Fil mi?
Sen Aslında Oldukça Masum Bir Zihne Sahipsin
İtiraf Et: Zihnin Her Zaman Bir Adım Karanlığa Kayıyor
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