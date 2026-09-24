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Bu Görsellerde İlk Gördüğün Şey, Aklının Ne Kadar Karanlık Çalıştığını Söylüyor

Bu Görsellerde İlk Gördüğün Şey, Aklının Ne Kadar Karanlık Çalıştığını Söylüyor

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
24.09.2026 - 18:01
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Elindeki bir görsele bakıyorsun, sen bir şey görüyorsun ama yanındaki insan bambaşka bir şey görüyor. Sen ilk saniyede neyi görüyorsun? İçgüdüsel olarak seç, düşünme, çünkü bu testin bütün amacı zaten o an aklından ilk geçeni yakalamak. 

Hazırsan başlayalım, bakalım zihnin sana ne oyunlar oynuyor?

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1. Kelebek mi, Şeytan mı?

1. Kelebek mi, Şeytan mı?

2. Kalp mi, Yumruk mu?

2. Kalp mi, Yumruk mu?

3. Melek mi, İblis mi?

3. Melek mi, İblis mi?

4. Çiçek mi, Canavar Yüzü mü?

4. Çiçek mi, Canavar Yüzü mü?

5. Kadın Silüeti mi, Vazo mu?

5. Kadın Silüeti mi, Vazo mu?
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6. Sarılma mı, Boğuşma mı?

6. Sarılma mı, Boğuşma mı?

7. Yaşlı Yüzü mü, Fil mi?

7. Yaşlı Yüzü mü, Fil mi?

Sen Aslında Oldukça Masum Bir Zihne Sahipsin

Bu görsellerde gördüklerin, senin dünyaya nasıl baktığının doğrudan bir yansıması. Sen olaylara ilk önce iyi niyetle yaklaşan, karanlık ya da tehditkar ihtimalleri aklına bile getirmeyen birisin. Bir dalı gördüğünde önce 'ne güzel ağaç' dersin, pençe ya da tehdit aklına gelmez bile. Bu biraz saflık gibi görünse de aslında senin en büyük gücün: çevrendeki insanlar senin yanında kendilerini güvende hissediyor, çünkü sen onlarda kötü niyet aramıyorsun.  Ama dikkat  bazen bu masumiyet, gerçekten dikkat etmen gereken kırmızı bayrakları da gözden kaçırmana neden olabilir. Yine de, dünyayı bu kadar iyi niyetle görebilmek nadir bulunan bir özellik.

İtiraf Et: Zihnin Her Zaman Bir Adım Karanlığa Kayıyor

Bu testteki görsellerin çoğunda 'masum' seçeneği yerine daha karanlık, daha tuhaf, daha 'fesat' olanı gördüysen, bunun tesadüf olmadığını söylemeliyiz. Senin zihnin olaylara bakarken otomatik olarak ikinci bir ihtimali, gizli bir anlamı, bir 'ama ya öyle değilse' senaryosunu arıyor. Bu seni kötü bir insan yapmaz tam tersine, çoğu zaman bu tür bir zihin yapısına sahip insanlar daha analitik, daha tetikte ve gerçekten çok yaratıcı oluyor. Ama bir yandan da itiraf etmen gereken bir şey var: bazen kimse sana bir şey yapmamışken bile içinden geçen o 'acaba' sesini susturamıyorsun. Belki de etrafındakiler seni bu kadar 'keskin gözlemci' bulmasının sebebi de tam olarak bu.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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