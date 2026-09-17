İnsanları Ne Kadar Kandırabiliyorsun?
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Herkes kendini iyi bir yalancı sanabilir ama asıl mesele, karşındaki insanın şüphelenmesine rağmen ne kadar sakin kalabildiğin. Bazen küçücük bir mimik, bazen fazla açıklama yapmak, bazen de gereğinden fazla rahat davranmak bütün planı bozabilir. Peki sen gerçekten insanları istediğin şeye inandırabilecek kadar iyi misin?
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Cinsiyetini seçerek başla!
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Şimdi de yaşını seç!
Arkadaşın sana “Dün gece benim hakkımda konuştunuz mu?” diye sordu. Gerçekten konuştunuz. Ne yaparsın?
Bir konuda yalan söylemen gerekiyor ama karşındaki insan seni çok iyi tanıyor. İlk yaptığın şey ne olur?
Bir arkadaş grubunda herkes birinin yalan söylediğini düşünüyor ama kim olduğunu bilmiyor. Sen ne yaparsın?
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Telefonunu masada bırakmışsın ve arkadaşın “Telefonuna bakabilir miyim?” dedi. Aslında görmesini istemediğin bir şey var. Ne dersin?
Bir oyunda blöf yapıyorsun ve karşı taraf senden şüphelendi. Ne yaparsın?
Bir arkadaşın senden “Sence bu kıyafet bana yakışmış mı?” diye dürüstçe cevap istiyor ama hiç yakışmamış. Ne yaparsın?
Birinin senden hoşlandığını fark ettin ama bunu sana açıkça söylemedi. Onu biraz konuşturmak istiyorsun. Ne yaparsın?
Sana çok inandırıcı bir yalan söylendi ve sen aslında bunun yalan olduğunu anladın. Karşındaki kişi bunu fark ettiğini bilmiyor. Ne yaparsın?
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Seni Kandırmak Zor, Ama Sen de Kandırmaya Çalışmıyorsun
Sessiz Sedasız İnsan Okuyucususun
İkna Yeteneğin Tehlikeli Seviyede İyi
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