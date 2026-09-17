İnsanları Ne Kadar Kandırabiliyorsun?

Senin en büyük özelliğin manipülasyon konusunda doğal olarak çok agresif olmaman. İnsanları kandırmak, bir hikâyeyi kusursuz şekilde sürdürmek veya karşı tarafın açıklarını kullanmak senin için bir “yetenek gösterisi” değil. Hatta çoğu zaman gereksiz yere yalan söylemektense biraz daha fazla açıklama yapmayı tercih ediyorsun. Bu nedenle seni kandırmak da sanıldığı kadar kolay değil; çünkü söylediklerinden çok davranışlara bakıyorsun.

İnsanların sana karşı kullandığı küçük oyunları fark ettiğinde bunu hemen belli etmeyebilirsin. Birinin hikâyesinde bir tutarsızlık varsa zihninin bir köşesine yazarsın ve sonradan tekrar düşünürsün. Fakat senin zayıf noktan, karşındaki insanın kötü niyetli olabileceğini kabullenmekte biraz geç kalman. “Bunu neden yapsın ki?” diye düşündüğün için bazen bariz işaretleri bile görmezden gelebilirsin.

Kısacası sen bir “profesyonel kandırıcı” değilsin ve zaten buna çok da ihtiyacın yok. Senin tarzın daha çok açık oynamak, insanları gözlemlemek ve gerektiğinde mesafe koymak. Fakat biri seni gerçekten kandırmaya çalışırsa, ilk anda anlamasan bile parçaları sonradan birleştirip “Bir dakika... O zaman şu da yalanmış” deme ihtimalin oldukça yüksek.