Burcuna Göre En Çok Kimden Nefret Ediyorsun?

Hepimizin sinirini bozan, aynı ortamda bulunduğumuz anda enerjimizi düşüren ve “Bu insanla asla anlaşamam” dediğimiz biri vardır. Peki ya bu kişinin kim olduğu biraz da burcunun karakteristik özellikleriyle ilgiliyse?

Bakalım senin astrolojik düşmanın kim?