Depresyon Testi: Son 2 Haftadır Neler Hissediyorsun?

Son iki haftayı düşündüğünde kendini nasıl hissediyorsun? Eskiden keyif aldığın şeylere karşı ilgini kaybettin mi, sürekli yorgun musun veya uyku ve iştah düzeninde belirgin bir değişiklik mi var?

Bu test, son 2 haftadaki duygu durumunu, enerjini, uykunu, iştahını, motivasyonunu ve günlük hayatını düşünerek kendini değerlendirmene yardımcı olacak. Her soruda seni son iki haftada en iyi anlatan seçeneği işaretle.

Not: Bu test bir tanı aracı değildir ve profesyonel değerlendirme yerine geçmez. Sonuçtan bağımsız olarak kendini uzun süredir kötü hissediyorsan bir ruh sağlığı uzmanından destek alabilirsin.