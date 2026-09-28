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Gölün Dibine 1500 Ağaç Bıraktılar: 3 Yıl Sonra Su Altında Mucize Gerçekleşti

Gölün Dibine 1500 Ağaç Bıraktılar: 3 Yıl Sonra Su Altında Mucize Gerçekleşti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 12:44
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Finlandiya Çevre Enstitüsü bünyesindeki araştırmacılar, su altı ekosistemini desteklemek ve canlılar için yeni yaşam alanları sunmak amacıyla Saimaa Gölü’nde dikkat çekici bir bilimsel çalışma yürüttü. Proje kapsamında göl tabanına yerleştirilen binlerce ağaç, kısa süre içerisinde bölgedeki su altı biyoçeşitliliğinde devasa bir artış sağladı. Bilim insanlarının başlattığı bu yenilikçi süreç, gölün ekolojik dengesine ve besin zincirine oldukça güçlü bir ivme kazandırdı.

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Kaynak: https://en.as.com/latest_news/in-2021...
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Araştırmacılar Binlerce Ladin Ağacını Göl Tabanına Sabitlayarak İncelemeye Aldı

Araştırmacılar Binlerce Ladin Ağacını Göl Tabanına Sabitlayarak İncelemeye Aldı

Çalışma çerçevesinde uzmanlar 1500 adet ladin ağacını altılı ve sekizli gruplar halinde yaklaşık iki metre derinliğe batırdı. Ağaçların akıntıyla sürüklenmesini engellemek adına göl tabanına tuğlalar yardımıyla sabitlenen bu yapılar, su altı canlıları için doğal bir korunak ve beslenme noktası olarak tasarlandı. Deneyin temel gayesi, ağaçların sunduğu doğal dokunun ekosistemdeki diğer organizmalara ne ölçüde ev sahipliği yapacağını gözlemlemek şeklinde belirlendi.

Üç Yıllık Sürecin Ardından Yapılan Ölçümler Biyoçeşitliliğin Katlandığını Gösterdi

Üç Yıllık Sürecin Ardından Yapılan Ölçümler Biyoçeşitliliğin Katlandığını Gösterdi

Aradan geçen üç senelik zaman diliminin ardından sudan çıkarılan örnekler, bilim dünyasını şaşırtan neticeler ortaya koydu. Süreci yöneten Kari Matti Vuori, ağaçların bulunduğu alanlarda dipte yaşayan bentik canlı sayısının on kata kadar çıktığını duyurdu. Bunun yanı sıra, bölgedeki tür çeşitliliğinde de beş katı bulan belirgin bir yükseliş kaydedildi. Suya bırakılan dallar ve gövdeler, mikrobiyal topluluklar ve mantarların tutunmasını sağlayarak küçük su canlılarına geniş bir gıda alanı sundu.

Yerel Balıkçıların Gözlemleri Ekosistemdeki Hareketliliğin Geniş Çapta Hissedildiğini Kanıtladı

Yerel Balıkçıların Gözlemleri Ekosistemdeki Hareketliliğin Geniş Çapta Hissedildiğini Kanıtladı

Dip canlılarındaki bu rekor artış, besin zinciri kanalıyla balık popülasyonuna da olumlu yansıdı. Bölgede avlanan yerel balıkçılar, ağaçların yerleştirildiği noktaların çevresinde çok daha fazla balık türüyle karşılaştıklarını dile getirdi. Bilimsel verilerin odağında bentik canlılar yer alsa da, saha gözlemleri göldeki genel canlılığın üst seviyelere tırmandığını doğruladı. Ekolojik dengenin hızla toparlanması, benzer projelerin gelecekte diğer sulak alanlarda da uygulanabilmesine kapı araladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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