Gölün Dibine 1500 Ağaç Bıraktılar: 3 Yıl Sonra Su Altında Mucize Gerçekleşti
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Kaynak: https://en.as.com/latest_news/in-2021...
Finlandiya Çevre Enstitüsü bünyesindeki araştırmacılar, su altı ekosistemini desteklemek ve canlılar için yeni yaşam alanları sunmak amacıyla Saimaa Gölü’nde dikkat çekici bir bilimsel çalışma yürüttü. Proje kapsamında göl tabanına yerleştirilen binlerce ağaç, kısa süre içerisinde bölgedeki su altı biyoçeşitliliğinde devasa bir artış sağladı. Bilim insanlarının başlattığı bu yenilikçi süreç, gölün ekolojik dengesine ve besin zincirine oldukça güçlü bir ivme kazandırdı.
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Araştırmacılar Binlerce Ladin Ağacını Göl Tabanına Sabitlayarak İncelemeye Aldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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