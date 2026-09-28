Gölün Dibine 1500 Ağaç Bıraktılar: 3 Yıl Sonra Su Altında Mucize Gerçekleşti

Çalışma çerçevesinde uzmanlar 1500 adet ladin ağacını altılı ve sekizli gruplar halinde yaklaşık iki metre derinliğe batırdı. Ağaçların akıntıyla sürüklenmesini engellemek adına göl tabanına tuğlalar yardımıyla sabitlenen bu yapılar, su altı canlıları için doğal bir korunak ve beslenme noktası olarak tasarlandı. Deneyin temel gayesi, ağaçların sunduğu doğal dokunun ekosistemdeki diğer organizmalara ne ölçüde ev sahipliği yapacağını gözlemlemek şeklinde belirlendi.