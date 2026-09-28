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48 Yıl Önce Denize Döktükleri Binlerce Lastik Beklenmeyeni Gerçekleştirdi

48 Yıl Önce Denize Döktükleri Binlerce Lastik Beklenmeyeni Gerçekleştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 10:03
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ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Yarmouth kıyılarında yaklaşık yarım asır önce başlatılan sıra dışı ekolojik deney, deniz biyologlarını ve çevre uzmanlarını şaşırtan bir başarıya imza attı.

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Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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Yaklaşık yarım asır önce kumlu deniz tabanına indirilen eski lastiklerle biyolojik çeşitliliği artırmak hedeflendi.

Yaklaşık yarım asır önce kumlu deniz tabanına indirilen eski lastiklerle biyolojik çeşitliliği artırmak hedeflendi.

Tarihler 1978 yılını gösterdiğinde yetkililer, Bass Nehri ağzından 3,5 kilometre açıkta yer alan verimsiz ve kumlu deniz tabanını canlandırmak adına özgün bir proje geliştirdi. Çalışma kapsamında binlerce ömrünü tamamlamış otomobil lastiği, üç ila beşli gruplar halinde sağlam halatlarla birbirine bağlandı. Güçlü dip akıntılarına kapılıp sürüklenmelerini engellemek amacıyla her bir gruba beton bloklar eklenerek ağırlaştırma yapıldı. İlk etapta deniz tabanına tam 1.500 lastik grubu indirildi ve bölgenin doğal habitat dengesindeki değişimi izleme süreci başlatıldı.

İlk yıllarda elde edilen olumlu bulguların ardından projeye binlerce yeni lastik daha eklendi.

İlk yıllarda elde edilen olumlu bulguların ardından projeye binlerce yeni lastik daha eklendi.

Sualtı dalgıçlarının gerçekleştirdiği rutin kontroller ve sonar cihazlarıyla yapılan hassas taramalar, uygulamanın kısa sürede sonuç verdiğini ortaya koydu. Lastiklerin oluşturduğu korunaklı girintiler ve yapay kovuklar, birçok farklı deniz canlısı için güvenli birer sığınak haline geldi. Bölgede özellikle siyah deniz levreği ile scup olarak bilinen balık türlerinin popülasyonunda bariz bir artış kaydedildi. Istakozların da bu boşlukları yuva edinmesi üzerine yetkililer, 1990'lı yıllarda projeyi genişletme kararı alarak deniz tabanına 1.000 grup lastik daha yerleştirdi.

Yıllar içinde kazanılan tecrübeler yapay resif teknolojisinde çok daha dayanıklı malzemelerin kullanımını beraberinde getirdi.

Yıllar içinde kazanılan tecrübeler yapay resif teknolojisinde çok daha dayanıklı malzemelerin kullanımını beraberinde getirdi.

Süreç içerisinde lastiklerin zamanla gösterdiği aşınma ve çevresel etkiler değerlendirilerek projenin ikinci safhasında malzeme değişikliğine gidildi. Eski otomobil lastikleri yerine deniz ekosistemine tam uyumlu, uzun ömürlü granit kayaçlar ve beton kütleler tercih edilmeye başlandı. 2014 yılından itibaren düzenlenen 22 farklı deniz seferiyle bölgeye 17 bin tondan fazla granit ve dayanıklı blok nakledildi.

Başlangıçta verimsiz bir kum çölü olan bölge günümüzde zengin bir sualtı yaşam merkezine dönüştü.

Başlangıçta verimsiz bir kum çölü olan bölge günümüzde zengin bir sualtı yaşam merkezine dönüştü.

İlk adımın atılmasından bu yana geçen 48 yılın ardından Yarmouth açıkları; siyah deniz levreği, ıstakoz, kalamar ve sayısız sualtı canlısının bir arada yaşadığı devasa bir yapay resif alanına dönmüş durumdadır. Çevre uzmanları, geçmişte dönemin şartlarıyla uygulanan bu girişim sayesinde bölge ekonomisine ve deniz biyoçeşitliliğine paha biçilmez bir katkı sağlandığını belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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