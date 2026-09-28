48 Yıl Önce Denize Döktükleri Binlerce Lastik Beklenmeyeni Gerçekleştirdi

Sualtı dalgıçlarının gerçekleştirdiği rutin kontroller ve sonar cihazlarıyla yapılan hassas taramalar, uygulamanın kısa sürede sonuç verdiğini ortaya koydu. Lastiklerin oluşturduğu korunaklı girintiler ve yapay kovuklar, birçok farklı deniz canlısı için güvenli birer sığınak haline geldi. Bölgede özellikle siyah deniz levreği ile scup olarak bilinen balık türlerinin popülasyonunda bariz bir artış kaydedildi. Istakozların da bu boşlukları yuva edinmesi üzerine yetkililer, 1990'lı yıllarda projeyi genişletme kararı alarak deniz tabanına 1.000 grup lastik daha yerleştirdi.