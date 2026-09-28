48 Yıl Önce Denize Döktükleri Binlerce Lastik Beklenmeyeni Gerçekleştirdi
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Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Yarmouth kıyılarında yaklaşık yarım asır önce başlatılan sıra dışı ekolojik deney, deniz biyologlarını ve çevre uzmanlarını şaşırtan bir başarıya imza attı.
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Yaklaşık yarım asır önce kumlu deniz tabanına indirilen eski lastiklerle biyolojik çeşitliliği artırmak hedeflendi.
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İlk yıllarda elde edilen olumlu bulguların ardından projeye binlerce yeni lastik daha eklendi.
Yıllar içinde kazanılan tecrübeler yapay resif teknolojisinde çok daha dayanıklı malzemelerin kullanımını beraberinde getirdi.
Başlangıçta verimsiz bir kum çölü olan bölge günümüzde zengin bir sualtı yaşam merkezine dönüştü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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