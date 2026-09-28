Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: Gözaltı Listesinde Maliye Bakan Yardımcısının Damadı da Var!
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Destek Faktoring ile Özata Denizcilik’in yönetiminde görev alan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özata Denizcilik kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aranan isimler arasında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı da bulunuyor.
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Fon soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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